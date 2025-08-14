HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos     
Sociedad

ONU califica de 'retroceso' la Ley de Amnistía en Perú para policías y militares responsables de violaciones a los DD. HH.

Esta ley absolvería a militares y policías procesados por el conflicto armado interno que azotó al Perú en 1980. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que debe de "revertirse de inmediato".

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró "consternado" por la decisión tomada por el gobierno peruano.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró "consternado" por la decisión tomada por el gobierno peruano. | Foto: Composición LR/ AFP

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se dijo el jueves "consternado" por la ley promulgada en Perú que amnistía a militares y policías procesados por el conflicto armado que azotó al país entre 1980 y 2000, un "retroceso" en la búsqueda de justicia.

"Estoy consternado por la promulgación de esta ley de amnistía, que es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad", declaró el Alto Comisionado.

"Este retroceso en la búsqueda de la justicia y la reconciliación en Perú debe revertirse de inmediato", agregó.

PUEDES VER: Gobierno de Dina Boluarte oficializa Ley de Amnistía a favor policías y militares que violaron los DD. HH.

lr.pe

Dina Boluarte oficializa Ley de Amnistía a favor de policías y militares

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó la víspera esta ley --aprobada por el Congreso de mayoría conservadora el 9 de julio--, criticada por las organizaciones de derechos humanos.

"Con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las Fuerzas Armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia", sostuvo la mandataria durante la ceremonia.

El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos, la mayoría civiles, según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

"El derecho internacional, al que está obligado Perú, prohíbe claramente las amnistías y la prescripción de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario", advirtió Turk en su comunicado.

La ley podría aplicarse a 156 casos con sentencia definitiva y a más de 600 procedimientos judiciales en curso por delitos cometidos durante esos años, según estimaron los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero que no se pronuncian en nombre de la organización.

PUEDES VER: Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

lr.pe

Antecedentes de la Ley de Amnistía

Antes de esta amnistía, Perú había aprobado en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.

Esa iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman 'Ley de Impunidad', benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.

Notas relacionadas
Gobierno de Dina Boluarte oficializa Ley de Amnistía a favor policías y militares que violaron los DD. HH.

Gobierno de Dina Boluarte oficializa Ley de Amnistía a favor policías y militares que violaron los DD. HH.

LEER MÁS
Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

LEER MÁS
Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

Sicario intenta asesinar a motociclista en Trujillo, pero es abatido por agente de seguridad: cámaras graban ilícito

LEER MÁS
Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

Colombiano en isla Santa Rosa opina sobre bandera izada en territorio de Perú: “Aquí son peruanos”

LEER MÁS
Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

Padre y su hijo adolescente son asesinados de 23 balazos mientras lavaban su auto en Huaral

LEER MÁS
Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

Capturan a sospechoso en asesinato de Policía en Los Olivos y familia lo increpa en comisaría: "¿Por qué lo mataste?"

LEER MÁS
Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

Joven de VMT que llegó a las 5:30 a.m. para dar examen de admisión de la UNI confiesa cómo se preparó: "Comía con un libro en la mano"

LEER MÁS
El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

El árido terreno sobre una ciudadela de San Juan de Lurigancho que será el nuevo 'pulmón verde' de Lima Este

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

'El valor de la verdad 2025': los invitados más polémicos y sus confesiones más impactantes

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Sociedad

485 Aniversario de Arequipa EN VIVO: desvíos y calles cerradas por el Corso de la Amistad 2025, cronograma de actividades y campeonatos

Arequipa: escolar fallece por presunto caso de bullying en colegio, madre habría denunciado agresión hace un año

La extensa vía que unirá la costa y sierra de Arequipa, valorizada en más de S/ 90 millones, y estaría lista en 7 meses

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota