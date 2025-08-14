HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sicario es abatido tras intento de asesinato
Sicario es abatido tras intento de asesinato     Sicario es abatido tras intento de asesinato     Sicario es abatido tras intento de asesinato     
Política

Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

El Alto Comisionado de la ONU calificó la ley de amnistía como un "retroceso en la búsqueda de justicia" que viola estándares internacionales. Tras esa condena global, familiares de víctimas de las masacres de La Cantuta y Accomarca subrayan que la norma "oficializa la injusticia" y representa un premio para los responsables de crímenes atroces.

Familiares de víctimas y organismos rechazan promulgación de ley de amnistía. Foto: composición LR
Familiares de víctimas y organismos rechazan promulgación de ley de amnistía. Foto: composición LR

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la nueva ley de amnistía que deja libre a procesados y sentenciados por graves delitos contra la humanidad es un "retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país".

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Asimismo, en un comunicado público, Türk enfatizó que el derecho internacional, al cual está obligado el Perú, prohíbe claramente este tipo de amnistías y pidió que la medida sea "revertida de inmediato".

PUEDES VER: Poder Judicial ordena ampliar detención a colombianos que realizaron estudios en isla Santa Rosa

lr.pe

A este cuestionamiento se suma Human Rights Watch, que consideró que el proyecto "es un simple engaño a las víctimas peruana" y que "socava décadas de esfuerzos por asegurar justicia por atrocidades", al proclamar la ley como una traición a quienes ya han sido condenados.

En paralelo, Amnistía Internacional han advertido que el proyecto pone en riesgo casos emblemáticos como la masacre de Putis, en el que murieron 123 personas, y que condonaría responsabilidades por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra mujeres y niñas.

PUEDES VER: Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

lr.pe

Ley de amnistía oficializa la injusticia, según familiares de víctimas

Las voces de los familiares de víctimas también resuenan con fuerza. Gisele Ortiz, hermana de una víctima de la masacre de La Cantuta, sentenció que "lo que hace la ley de amnistía es oficializar la injusticia a través de una ley, generando un manto de impunidad". Ortiz recordó que alcanzar justicia en el Perú ha sido una lucha de "30, 40 años de persistencia" y cuestionó la complicidad entre instituciones como el Ministerio del Interior.

"Cualquier institución se avergüenza de tener delincuentes entre sus filas… deberían exigir una investigación imparcial y sancionar debidamente esos malos elementos", sostuvo.

Juan Rivera Lazo, ex miembro del Grupo Colina, excarcelado en 2024 y condenado por crímenes contra los derechos humanos, fue invitado a la ceremonia de promulgación de la norma que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y fue liderado por la mandataria Boluarte. Para Ortiz, eso representa un nivel de "miserabilidad incomprensible". "Es realmente ya un nivel de miserabilidad… un compromiso de este gobierno miserable con lo que son los delincuentes", detalló para este medio.

PUEDES VER: Pedro Castillo discute con jueza Norma Carbajal: le apagan el micrófono y él la acusa de contaminar el juicio

lr.pe

En ese mismo sentido, Justa Gamboa, sobrina de una víctima de la masacre de Accomarca definió la ley como "inaceptable" y denunció que esos militares "mataban gente inocente… y después salieron bailando, festejando". Gamboa se dirigió a la presidenta Dina Boluarte y le pidió empatía. "Si les hubiera pasado lo que hemos pasado nosotros… no sería justo", sostuvo.

Por su parte, Tania Pariona, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuestionó que la ley “torció la justicia” y “se puso del lado de violadores de derechos humanos”. Añadió que “una ley no borra esa memoria, esa verdad que muchos tenemos como parte de nuestra historia”, y advirtió que representa un "grave retroceso incompatible con el derecho internacional".

Mientras tanto, el Gobierno de Boluarte decidió hacer caso omiso a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba inaplicar esa ley, que fue promulgada en Palacio de Gobierno el miércoles, para ser publicada el jueves, 14 de agosto y que entre en vigencia de inmediato. El Ministros como el premier Eduardo defienden su promulgación. "Es un acto que tiene la función de reivindicar el esfuerzo y lucha que tantos militares y policías efectuaron contra el terrorismo en defensa de la paz y seguridad nacional", señaló en conferencia de prensa, sin atisbos de dar un paso atrás.

Cabe recordar que la mandataría arremetió en varias oportunidades contra la CIDH y aseguró que no permitiría que interfieran en nuestra "soberanía". "La Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional. Busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial y desde acá quiero que sepan que esa pretensión no la vamos a permitir". refirió el último 5 de agosto.

Notas relacionadas
Corte IDH exige a Perú no aplicar la Ley de Amnistía en los casos Barrios Altos y La Cantuta

Corte IDH exige a Perú no aplicar la Ley de Amnistía en los casos Barrios Altos y La Cantuta

LEER MÁS
Congreso ratifica Ley de Amnistía a favor de policías y militares investigados por violar derechos humanos

Congreso ratifica Ley de Amnistía a favor de policías y militares investigados por violar derechos humanos

LEER MÁS
La niña genio chimbotana que con tan solo 8 años ingresó a la Universidad La Cantuta: "Quería probarme a mí misma"

La niña genio chimbotana que con tan solo 8 años ingresó a la Universidad La Cantuta: "Quería probarme a mí misma"

LEER MÁS
Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

Topógrafo detenido en Santa Rosa arremete contra Petro y Quintero: "Nos está haciendo mucho daño la politiquería que tienen ellos"

LEER MÁS
Periodista enfrenta a Fernando Rospigliosi por Ley de Amnistía: "Hay prófugos que quedarán impunes"

Periodista enfrenta a Fernando Rospigliosi por Ley de Amnistía: "Hay prófugos que quedarán impunes"

LEER MÁS
Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

Martín Vizcarra es recluido al penal de Barbadillo: así fue su ingreso tras orden de prisión preventiva

LEER MÁS
Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

LEER MÁS
Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

LEER MÁS
Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

Patricia Benavides reemplazará a Zoraida Ávalos para que vea procesos penales comunes, según disposición de Delia Espinoza

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Credicorp canceló S/1.577 millones a Sunat por controversia tributaria, pero confirma que irá por la vía judicial

'El valor de la verdad 2025': los invitados más polémicos y sus confesiones más impactantes

¿A qué hora y dónde se estrena 'Betty, la fea' 2 temporada 2?

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Vizcarra preso EN VIVO: así fue el traslado del expresidente a Barbadillo

Rosa María sobre Dina Boluarte y Ley de Amnistía: "Alberto Fujimori y Montesinos hicieron lo mismo"

Dina Boluarte viaja este viernes a isla Santa Rosa en medio de tensiones diplomáticas con Colombia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota