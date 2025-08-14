Organismos internacionales y familiares de víctimas de La Cantuta rechazan ley de amnistía: "Es un premio para criminales"

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que la nueva ley de amnistía que deja libre a procesados y sentenciados por graves delitos contra la humanidad es un "retroceso en la búsqueda de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el país".

Asimismo, en un comunicado público, Türk enfatizó que el derecho internacional, al cual está obligado el Perú, prohíbe claramente este tipo de amnistías y pidió que la medida sea "revertida de inmediato".

A este cuestionamiento se suma Human Rights Watch, que consideró que el proyecto "es un simple engaño a las víctimas peruana" y que "socava décadas de esfuerzos por asegurar justicia por atrocidades", al proclamar la ley como una traición a quienes ya han sido condenados.

En paralelo, Amnistía Internacional han advertido que el proyecto pone en riesgo casos emblemáticos como la masacre de Putis, en el que murieron 123 personas, y que condonaría responsabilidades por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violencia sexual contra mujeres y niñas.

Ley de amnistía oficializa la injusticia, según familiares de víctimas

Las voces de los familiares de víctimas también resuenan con fuerza. Gisele Ortiz, hermana de una víctima de la masacre de La Cantuta, sentenció que "lo que hace la ley de amnistía es oficializar la injusticia a través de una ley, generando un manto de impunidad". Ortiz recordó que alcanzar justicia en el Perú ha sido una lucha de "30, 40 años de persistencia" y cuestionó la complicidad entre instituciones como el Ministerio del Interior.

"Cualquier institución se avergüenza de tener delincuentes entre sus filas… deberían exigir una investigación imparcial y sancionar debidamente esos malos elementos", sostuvo.

Juan Rivera Lazo, ex miembro del Grupo Colina, excarcelado en 2024 y condenado por crímenes contra los derechos humanos, fue invitado a la ceremonia de promulgación de la norma que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno y fue liderado por la mandataria Boluarte. Para Ortiz, eso representa un nivel de "miserabilidad incomprensible". "Es realmente ya un nivel de miserabilidad… un compromiso de este gobierno miserable con lo que son los delincuentes", detalló para este medio.

En ese mismo sentido, Justa Gamboa, sobrina de una víctima de la masacre de Accomarca definió la ley como "inaceptable" y denunció que esos militares "mataban gente inocente… y después salieron bailando, festejando". Gamboa se dirigió a la presidenta Dina Boluarte y le pidió empatía. "Si les hubiera pasado lo que hemos pasado nosotros… no sería justo", sostuvo.

Por su parte, Tania Pariona, ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuestionó que la ley “torció la justicia” y “se puso del lado de violadores de derechos humanos”. Añadió que “una ley no borra esa memoria, esa verdad que muchos tenemos como parte de nuestra historia”, y advirtió que representa un "grave retroceso incompatible con el derecho internacional".

Mientras tanto, el Gobierno de Boluarte decidió hacer caso omiso a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicitaba inaplicar esa ley, que fue promulgada en Palacio de Gobierno el miércoles, para ser publicada el jueves, 14 de agosto y que entre en vigencia de inmediato. El Ministros como el premier Eduardo defienden su promulgación. "Es un acto que tiene la función de reivindicar el esfuerzo y lucha que tantos militares y policías efectuaron contra el terrorismo en defensa de la paz y seguridad nacional", señaló en conferencia de prensa, sin atisbos de dar un paso atrás.

Cabe recordar que la mandataría arremetió en varias oportunidades contra la CIDH y aseguró que no permitiría que interfieran en nuestra "soberanía". "La Corte IDH actúa como si el Perú siguiera siendo un virreinato, una colonia de algún país o de cualquier entidad internacional. Busca interferir en nuestra capacidad soberana de decidir sobre los asuntos que competen únicamente a nuestro país, a nuestro Estado, a nuestro Poder Legislativo, a nuestro Poder Judicial y desde acá quiero que sepan que esa pretensión no la vamos a permitir". refirió el último 5 de agosto.