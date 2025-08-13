Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Dina Boluarte desobedeció a la Corte IDH, quien le ordenó que frene el proceso de promulgación de la norma. Foto: La República

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso el último 9 de julio que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Sin embargo, a pesar de que la Corte IDH le ordenó a la mandataria frenar con el proceso de promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Boluarte llevó a cabo este acto en Palacio de Gobierno.

En detalle, el Proyecto de Ley N° 7549 establece brindar amnistía -o impunidad como lo califican diversas organizaciones- a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede la misma disposición y libertad para los adultos mayores de 70 años por "carácter humanitario".

En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada.

