Política

Dina Boluarte desobedece a la Corte IDH y promulga Ley de Amnistía que beneficia a policías y militares que violaron los DD.HH.

Dina Boluarte desobedeció el mandato de la Corte IDH, quien le ordenó frenar la promulgación de la ley que favorece a policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000.

Dina Boluarte desobedeció a la Corte IDH, quien le ordenó que frene el proceso de promulgación de la norma. Foto: La República
Dina Boluarte desobedeció a la Corte IDH, quien le ordenó que frene el proceso de promulgación de la norma. Foto: La República

La presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso el último 9 de julio que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Sin embargo, a pesar de que la Corte IDH le ordenó a la mandataria frenar con el proceso de promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Boluarte llevó a cabo este acto en Palacio de Gobierno.

Únete a nuestro canal de política y economía

En detalle, el Proyecto de Ley N° 7549 establece brindar amnistía -o impunidad como lo califican diversas organizaciones- a los miembros de las FF. AA, PNP y Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos. Asimismo, la ley concede la misma disposición y libertad para los adultos mayores de 70 años por "carácter humanitario".

En una resolución del 24 de julio de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, sustentó su decisión en los estatutos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en aras de la búsqueda de la justicia y también exhortó a los jueces a no aplicar esta norma que caso sea promulgada.

Noticia en desarrollo...

Gobierno de Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de violadores de DD.HH y desconoce Corte IDH

Javier Corcuera y el estreno mundial, en Juliaca, de su nuevo documental: “Uyariy” (escuchar), sobre las víctimas del 9 de enero de 2023

Un Perú sin presidente: Carlincatura ironiza el mensaje a la Nación en medio de conflicto por Santa Rosa

Resumen del último mensaje a la Nación de Dina Boluarte por 28 de julio

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Ruth Benavides Vargas, hermana de Patricia Benavides, será presidenta del JEE del Callao en las elecciones 2026

Congresista de Fuerza Popular cobró más de S/280 mil como profesor de la UNP: al ser consultado, olvidó qué cursos enseñó

Gobierno de Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de violadores de DD.HH y desconoce Corte IDH

Martín Vizcarra EN VIVO: Poder Judicial evalúa solicitud de 6 meses de prisión preventiva contra expresidente

JNE suspende alianza 'Ahora Nación – Salvemos al Perú': plazos impiden su inscripción antes del 1 de septiembre

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, regresó al Ministerio Público en medio de cuestionamientos

