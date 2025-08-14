Gobierno de Dina Boluarte oficializa Ley de Amnistía a favor policías y militares que violaron los DD. HH.

El Gobierno de Dina Boluarte oficializó la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso que favorece a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía procesados por presuntamente violar los derechos humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. De esta manera, Boluarte hace oficial su desacato a la Corte IDH, quien le ordenó frenar el proceso de promulgación de la norma con el fin de garantizar el acceso a la justicia en los casos emblemáticos de Barrios Altos y La Cantuta, ocurrido durante la dictadura de Alberto Fujimori.

A través de la Ley N°. 32419 publicada en el diario El Peruano, se establece otorgar amnistía —impunidad para las organizaciones defensoras de los derechos humanos— a los miembros de la PNP, FF. AA. y Comités de Autodefensa "que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos, derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000". Asimismo, la norma indica que este beneficio no aplica para las personas denunciadas o imputadas por terrorismo o corrupción de funcionarios.

Por otro lado, la ley señala que "de carácter humanitario" se otorgará amnistía a las adultos mayores de 70 años que fueron parte de las Fuerzas Armadas, PNP o Comités de Autodefensa que cuenten con "sentencia firme con calidad de cosa juzgada o se encuentren en trámite de ejecución de sentencia, con pena privativa de la libertad efectiva o suspendida".

La norma cuenta con la firma del expresidente y vicepresidenta del Congreso, Eduardo Salhuana y Patricia Juárez, y la mandataria Dina Boluarte y el primer ministro Eduardo Arana.

Ley de Amnistía es oficial en El Peruano

Corte IDH ordenó a Dina Boluarte frenar la promulgación de Ley de Amnistía, pero desobedeció

En una resolución emitida el 24 de julio, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, fundamentó su decisión en los principios de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de promover la justicia. Además, instó a los jueces a no aplicar dicha norma en caso de que sea promulgada.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos enfatizó que la suspensión de la norma sería hasta que la Corte IDH revise la solicitud de ampliación de medidas provisionales y evalúe su impacto en los casos de La Cantuta y Barrios Altos. En la resolución de la presidenta del organismo internacional, se recordó que el Estado peruano violó los derechos de los ciudadanos de manera extrajudicial.

El caso Barrios Altos ocurrió el 3 de noviembre de 1991, cuando un grupo de seis hombres encapuchados y armados, pertenecientes al Grupo Colina, irrumpió de manera violenta en una casa del distrito de Barrios Altos, en Lima, donde se celebraba una pollada. Los agresores ordenaron a los asistentes que se tiraran al suelo y comenzaron a dispararles sin piedad, alegando que estaban vinculados a actividades terroristas. En total, 15 personas murieron en el ataque, entre ellas un niño de solo 8 años, Javier Ríos Rojas.

Meses después, el 18 de julio de 1992, un profesor y sus nueve alumnos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como 'La Cantuta', fueron secuestrados y posteriormente desaparecidos. Un año más tarde, sus cuerpos fueron encontrados en fosas comunes.