Juan Rivero Lazo no sale por inocencia, sino por recalculo de pena Composicion: Ariana Espinoza/Foto: La Republica

Juan Rivero Lazo abandonó la prisión la tarde del jueves 26 de diciembre. El Tribunal Constitucional (TC) absolvió de su pena al general en situación de retiro. Asi lo anuncio en conferencia de prensa el primer ministro Gustavo Adrianzen: "Se ha informado que, hace 15 minutos, el general Rivero Lazo ha sido puesto en libertad, luego de haber superado algunos incidentes de orden administrativo que se habían presentado. Como se había indicado en el primer día hábil de la semana, se ha concretado la libertad del general Rivero Lazo", indico.

Rivero Lazo no tardó en ser abordado por la prensa. El periodista Jimmy Chinchay, de Canal N, le recordó al recientemente excarcelado su responsabilidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta y le solicitó una reflexión al respecto. Rivero Lazo negó cualquier responsabilidad en ambas situaciones. La pregunta fue interrumpida por la hija del acusado de homicidio calificado, quien amenazo con cortar la entrevista y aseguro que su padre no tuvo sentencia alguna. Cabe señalar que Rivera Lazo sale por el recálculo de pena y no por inocencia.

Pero, ¿quién es el exgeneral condenado por violaciones a los derechos humanos que ahora recupera su libertad?

Juan Rivero Lazo: los casos que enfrenta el exgeneral de la dictadura fujimorista

Durante su tiempo en el Ejército, Rivero Lazo fue director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) entre 1991 y 1992 y desempeñó un rol destacado en el Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), como jefe durante la misma época. En estos cargos, el exgeneral desempeñó un papel clave en casos emblemáticos de la dictadura fujimorista, como Pativilca, La Cantuta y Barrios Altos. Los crímenes se habrían cometido en 1992.

Uno de los casos más relevantes fue su participación en la masacre de La Cantuta. El 17 de julio de 1992, una directiva transmitida por la cadena de mando desencadenó un evento cuyas repercusiones se extenderían por años, llevando a varios responsables a prisión. A través de una llamada telefónica encriptada, el entonces general Rivero Lazo transmitió al general Luis Pérez Documet, líder de la División de Fuerzas Especiales (DIFE), una instrucción del Comandante General del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos. Este último recibió la orden directamente del presidente de la República, Alberto Fujimori, y de Vladimiro Montesinos Torres, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

La orden era clara: en las horas siguientes, un destacamento especial del Ejército debía ingresar a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta. El resultado fue la masacre perpetrada por el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar que seguía órdenes de la dictadura fujimorista. En ese acto, fueron asesinados nueve estudiantes y un profesor, falsamente sindicados como miembros de la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso. De esta manera, Rivero Lazo quedó implicado en la cadena de mando de este caso.

Además, también como director de la DINTE, Rivero Lazo fue acusado de responsabilidad penal en otros casos, como Barrios Altos, donde el Grupo Colina perpetró otra masacre que resultó en el asesinato de 15 personas, incluido un niño de 8 años; Pativilca-Caraqueño, donde seis personas también fueron asesinadas por el mismo grupo paramilitar; y el caso "El Evangelista", en el que se le imputa la ejecución paramilitar de Santiago Gómez Palomino, confundido con un supuesto dirigente senderista. Por este último caso, Rivero Lazo debía permanecer en prisión hasta octubre de 2031; sin embargo, el fallo del TC lo favoreció.

Juan Rivero Lazo y su relación con el grupo paramilitar Colina

Como se mencionó anteriormente, Juan Rivero Lazo fue director de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) entre 1991 y 1992. En agosto de 1991, dicha direccion militar, a través del Memorando 575-B-4-a/DINTE, suscrito por Rivero Lazo, dispuso la creación del Destacamento "Colina". Este destacamento, que sería el germen del escuadrón de la muerte fujimorista, estaba compuesto por oficiales y suboficiales del Servicio de Inteligencia del Ejército, órgano ejecutor de la DINTE, en el cual también se desempeñó Rivero Lazo posteriormente.

Rivero Lazo, en su calidad de general, participó en la ceremonia de inauguración de este grupo y utilizó su posición en la dirigencia de la DINTE para brindar recursos logísticos y financieros al destacamento. Además, junto a Martín Rivas, jefe del Grupo Colina y condenado por delitos de derechos humanos, fundó la empresa COMPRANSA, utilizada como fachada para las operaciones del grupo ilegal.