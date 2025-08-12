Un Perú sin presidente: Carlincatura ironiza el mensaje a la Nación en medio de conflicto por Santa Rosa

Carlincatura de hoy, martes 12 de agosto, que ironiza el mensaje a la Nación de la presidenta del Perú. Foto: Composición/LR

La Carlincatura de hoy, martes 12 de agosto, ironiza el mensaje a la Nación que dio la presidenta Dina Boluarte desde Japón mientras que el Perú se encontraba en medio de una disputa limítrofe con Colombia por el distrito de Santa Rosa, en Loreto, tras las acusaciones del presidente Gustavo Petro. A pesar de que el mandatario colombiano acusó al Perú de, supuestamente, "copar" su territorio, la jefa de Estado peruana hacía un llamado a la calma desde el país asiático.