Gobierno de Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de violadores de DD.HH y desconoce Corte IDH

Los jueces deberán decidir si aplican la ley a favor de los violadores de derechos humanos o aplican el artículo 138 de la Constitución Política del Perú. 

Dina Boluarte no hizo caso a orden de la Corte IDH. Foto: composición LR
Dina Boluarte no hizo caso a orden de la Corte IDH. Foto: composición LR

El Gobierno de Dina Boluarte promulgará hoy al medio día, la polémica ley de amnistía a favor de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que violaron los derechos humanos durante la los años 1980 y 2000. Esta normativa beneficiará a los responsables de las muertes en casos como La Cantuta y Barrios Altos.

Invitación para la promulgación de la Ley de Amnistía. Foto: difusión

Invitación para la promulgación de la Ley de Amnistía. Foto: difusión

Noticia en desarrollo.....

