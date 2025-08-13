Gobierno de Boluarte promulgará Ley de Amnistía a favor de violadores de DD.HH y desconoce Corte IDH
Los jueces deberán decidir si aplican la ley a favor de los violadores de derechos humanos o aplican el artículo 138 de la Constitución Política del Perú.
El Gobierno de Dina Boluarte promulgará hoy al medio día, la polémica ley de amnistía a favor de policías, miembros de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa que violaron los derechos humanos durante la los años 1980 y 2000. Esta normativa beneficiará a los responsables de las muertes en casos como La Cantuta y Barrios Altos.
Invitación para la promulgación de la Ley de Amnistía. Foto: difusión
