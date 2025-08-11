Jaime Chincha sobre conflicto político entre Perú y Colombia: "Es la estrategia de Petro para cohesionar a un país"

Jaime Chincha criticó la posición y declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien desconoce la soberanía de Perú sobre Santa Rosa en Loreto y señaló que es tan fácil como ver Google Maps para darse cuenta que ese es un territorio que le pertenece al Perú. Cabe recordar que este lunes 11 se difundió un video en el que se observa una bandera colombiana sobre zona peruana, que fue retirada inmediatamente por las autoridades peruanas.

"Petro ha armado esta locura, ¿no? Porque es una locura. En realidad, para el Perú no hay nada que discutir. O sea, basta solamente con entrar a Google Maps y ahí te vas acercando, te vas acercando y te vas a dar cuenta de que este es territorio peruano, ¿no? Lo que pasa es que, como ya lo dijimos la semana pasada,

Petro enfrenta un montón de problemas internamente: denuncias por dineros ilícitos que ingresaron a su campaña presidencial y otros escándalos más, escándalos que desdibujan la figura presidencial o la imagen que un presidente debe tener, ¿no? Entonces, arma esto y, claro, es la vieja estrategia de querer cohesionar a un país y decir: “Somos patrioteros” y todo lo demás, y armar este conflicto inexistente", sostuvo.

Por otro lado, Chincha comentó acerca del viaje del expresidente Martín Vizcarra a Santa Rosa, Loreto, zona de tensión limítrofe, pese a no estar habilitado para realizar campañas políticas. El periodista dijo que Vizcarra no le toma mucha importancia a que el día de mañana se lleve a cabo la audiencia en su contra.

"Mañana se realizará la audiencia de Vizcarra. Mañana en el Poder Judicial, mañana 13 de agosto. Pero parece que digamos a él no le importa mucho, ¿no? Esta mañana salió muy temprano en vuelo hacia Loreto, hacia Iquitos. El periodista Américo Huamán eh publicó en su cuenta de X y el propio Vizcarra lo anunció también en su cuenta de TikTok.

De hecho, ustedes se preguntarán, ¿qué hace en Loreto? Bueno, Vizcarra ha dicho y ahora lo vamos a escuchar que va a ir a la zona de Santa Rosa, la zona que Petro de manera pérfida eh reclama como territorio colombiano", puntualizó.