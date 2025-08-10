HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Dina Boluarte: ministerios gastan hasta S/22 mil en solo coffee break

Relaciones Exteriores, Salud, Educación e Interior, son las carteras que registran costos altos por concepto de coffee break.

Cuatro ministerios reportan altos gastos por concepto de coffe break. Foto: composición LR
Cuatro ministerios reportan altos gastos por concepto de coffe break. Foto: composición LR

Cuatro ministerios han destinado miles de soles en servicios de coffee break, almuerzos y refrigerios, con montos que en algunos casos superan los 20 mil soles, reveló un reportaje de Panorama. Esto se da pese a que Dina Boluarte aseguró ante un evento de Ollas Comunes que se puede realizar un almuerzo completo con solo S/10.

Del total, el Ministerio de Relaciones Exteriores figura entre los que más han gastado, con un desembolso de S/ 22,500 en un servicio de cóctel y coffee break por el 35 aniversario del Perú como parte consultiva del Tratado Antártico. También se detectó un almuerzo protocolar para 10 personas que costó S/ 2,790, es decir, S/ 279 por comensal, una cifra 27 veces mayor a los S/ 10 que, según la mandataria, bastarían para preparar un menú.

PUEDES VER: Fiscalía acusa a Humberto Abanto y otros de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

lr.pe

En el Ministerio de Educación, que lidera Morgan Quero, se hallaron contratos por S/ 8,700, S/ 8,992 y hasta S/ 14,500 en refrigerios, además de un servicio que ascendió a S/ 32,000 incluyendo alquiler de local y equipos. Panorama solicitó el descargo de esta cartera, quienes indicaron que las contrataciones se realizaron conforme a las normas de austeridad y en el marco de capacitaciones nacionales.

En tanto, el Ministerio de Salud, cuyo titular César Vásquez había anunciado la eliminación de estos gastos, volvió a incurrir en ellos, pagando S/ 18,120 por un almuerzo y coffee break. Por su parte, el Ministerio del Interior, a cargo de Carlos Malaver, solicitó refrigerios que incluyeron alitas, butifarras, tartaletas y pie de limón.

Para el especialista en contrataciones públicas César Candela, estos gastos “pueden parecer pequeños, pero sumados representan montos significativos y cuestionables para la población”.

PUEDES VER: Gino Ríos: presidente de la JNJ fue procurador por decisión de Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides

lr.pe

Otras millonarias compras del Ejecutivo

El Despacho Presidencial destinó casi tres millones de soles en la compra de alimentos entre abril de 2023 y septiembre de 2024, según los registros del Sistema Electrónico de contrataciones del Estado (SEACE), al que pudo acceder Epicentro.TV.

A partir de un informe del medio Epicentro, este diario indagó a través de transparencia sobre el proceso de compra que desde despacho realizaron en los años 2023-2024. S/2.868.851,50 es la suma total de los 19 contratos de una amplia variedad de alimentos, desde panes, abarrotes y productos envasados, hasta carnes, pescados, frutas y verduras. Este monto ha sido destinado en cubrir las necesidades alimenticias de la residencia presidencial, el personal administrativo y de seguridad.

