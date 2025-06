En medio de las audiencias en las que se decidirá si Martín Vizcarra cumplirá seis meses de prisión preventiva, el expresidente afronta una mala noticia. Esta vez, el Tribunal Constitucional (TC) decidió desestimar la demanda de amparo que Vizcarra presentó con la esperanza de anular la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, sanción promovida por el Congreso de la República en su contra.

Según los magistrados del TC, el expresidente no vio vulnerados sus derechos fundamentales con esta inhabilitación impuesta por el Congreso. Cabe mencionar que Vizcarra presentó como argumento la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Petro vs. Colombia, en el que se anularon dos sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En esa oportunidad, la CIDH sostuvo que solo un juez penal puede restringir derechos políticos, como la destitución de un funcionario elegido por voto popular. Sin embargo, el TC concluyó que dicho caso no es vinculante para el Perú.

Además, el fallo precisa que el procedimiento legislativo se realizó conforme al reglamento del Congreso y que la sanción se dictó dentro del marco de competencias que la Constitución otorga al Parlamento, de acuerdo con los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.

Con esta decisión, el expresidente ha agotado toda la vía jurídica nacional, por lo que podría presentar recursos ante la CIDH. No obstante, hasta que el organismo internacional de justicia se pronuncie, Vizcarra continuará inhabilitado para ejercer funciones públicas.