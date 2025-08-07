HOY

Política

Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral

La bancada naranja mantendrá las presidencias de Constitución, Producción y Agraria. A su vez, dejará de liderar Relaciones Exteriores para asumir Economía.

Fuerza Popular liderará cuatro comisiones ordinarias del Congreso. Foto: composición LR
Fuerza Popular liderará cuatro comisiones ordinarias del Congreso. Foto: composición LR

En lo que será su último año unicameral, el Pleno del Congreso estableció el cuadro nominativo de las 24 comisiones ordinarias y de Comisión Permanente para el periodo legislativo 2025-2026. Debido a peso numérico de integrantes, Fuerza Popular se impuso sobre las demás bancadas, y liderará cuatro comisiones.

El grupo legislativo mantendrá las presidencias de Constitución, Producción y Agraria. A su vez, dejará de liderar Relaciones Exteriores para asumir Economía. La presidencia de cada comisión ya está establecida, según anunció Keiko Fujimori, lideresa del partido naranja, en X.

Keiko Fujimori anunció quienes liderarán las comisiones de Fuerza Popular. Foto: Keiko Fujimori/X

Keiko Fujimori anunció quienes liderarán las comisiones de Fuerza Popular. Foto: Keiko Fujimori/X

PUEDES VER: Tensión limítrofe entre Perú y Colombia: captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa

Fuerza Popular lidera comisiones clave

Arturo Alegría es quien liderará Constitución, grupo de trabajo clave encargado de evaluar proyectos vinculados al sistema político, reformas institucionales y normas. Anteriormente, esta comisión estaba presidida por Fernando Rospigliosi, quien promovió la ley de amnistía para militares y policías procesados por presuntas violaciones de derechos humanos en la época del conflicto armado interno. Asimismo, este espacio aprobó que congresistas realicen campaña política en semana de representación (propuesta de Alegría) y la restitución de la inmunidad parlamentaria para diputado o senador elegido en el Congreso bicameral del 2026.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera será liderada por Víctor Flores, quien sucede al acciopopulista Ilich López. Ahora, será Flores quien enfrentará un importante proyecto: la aprobación del retiro AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), el cual sería el octavo acceso que se apruebe de los fondos privados de pensiones. También, está la ley que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas agroexportadoras, así como el marco normativo para la implementación de las zonas económicas especiales privadas.

En tanto, la Comisión Agraria, será liderada por Jeny López. La antecede su colega de bancada Eduardo Castillo, cuya gestión aprobó 19 leyes claves para el sector agrario, como la Ley de Asociatividad, la Ley de Granos Andinos y dejó aprobado en primera votación la Ley de Promoción Agraria. También declaró de interés nacional la culminación del Plan Hidráulico en Piura.

Finalmente, la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas tendrá como presidente a Raúl Huamán. Este grupo de trabajo aprobó por unanimidad la “Ley del buzo artesanal, para promover su reconocimiento y formalización”.

Por otro lado, Fuerza Popular también anunció la renovación de su equipo de voceros. César Revilla será el nuevo portavoz principal de la bancada, mientras que Héctor Ventura y Rosángela Barbarán asumirán como voceros alternos.

PUEDES VER: Ejército del Perú llega a Isla Santa Rosa para colocar banderas peruanas en medio de tensión limítrofe con Colombia

APP y Podemos liderarán 3 comisiones cada uno

Después del partido de Keiko Fujimori, Alianza para el progreso (APP) y Podemos asumen la presidencia de tres comisiones cada uno.

En el caso de APP, ostenta el liderazgo de Presupuesto, Salud y Vivienda, mientras que Podemos Perú, Relaciones Exteriores, Inclusión Social y Ciencia.

Perú Libre mantiene Educación y Justicia. Avanza País, Defensa nacional. Por su parte, Honor y Democracia, asume la Comisión de Inteligencia. Trabajo pasó a Somos Perú y Fiscalización a Acción Popular.

Así quedó la distribución de las comisiones ordinarias

