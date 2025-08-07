HOY

Captan avión colombiano sobrevolando el distrito de Santa Rosa
Política

Junta Nacional de Justicia: se pierden más de 1.200 documentos que incluye denuncias a jueces y fiscales

El 2 de agosto, uno de los trabajadores le reportó a Magnolia Martínez Hidalgo, Directora de la Dirección de Procesos Disciplinarios de la JNJ, sobre la desaparición de casi el total de denuncias del 2025 de la carpeta "dpd_escaneo". La PNP fue notificada del hecho e investiga la pérdida documentaria.

La pérdida de más de 1.200 expedientes sería por un supuesto sabotaje interno. Foto: Composición/LR
¿Desaparición o sabotaje? En la sede de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se reportó la pérdida de más de 1.200 documentos del Sistema de Gestión Documental (SGD), que incluyen las denuncias que se le sigue a jueces y fiscales, así como los documentos que se desprenden de ella registradas en el 2025, de acuerdo con la información que recogió Correo. La JNJ comunicó el hecho a la Policía, mientras se sospecha de sabotaje interno.

A través de comunicación vía WhatsApp, el último 2 de agosto, uno de los trabajadores de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios le informó a la titular del área, Magnolia Martínez, sobre el desaparecimiento de "casi la totalidad de denuncias" del año de la carpeta dpd_escaneo y que no figuraba cargada en el sistema. De acuerdo con un oficio, el colaborador no se habría podido poner en contacto con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI), debido a que era sábado, día no hábil para el sector público.

PUEDES VER: JNJ presiona a Delia Espinoza a reponer a Patricia Benavides como fiscal suprema

Dos días más tarde, Martínez solicitó a la recuperación de todos los datos que habían desaparecido. Sin embargo, la OTI, liderada por José Alarcón, señaló que ello corresponde a un directorio temporal utilizado por el área para el almacenamiento de documentos escaneados y que no cuenta con mecanismos de auditoria dado su carácter transitorio.

Asimismo, señaló que, supuestamente, hubo "manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta" y que se procedió a recuperar la información disponible.

Según el diario Correo, personal de la JNJ señaló que la Oficina de Tecnologías de la Información respondió de manera tardía y que hubo un supuesto sabotaje por parte de un miembro interno, luego de que se anunciaron diversas medidas para organizar administrativamente la entidad.

PUEDES VER: Gustavo Petro: "Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa"

JNJ realizará una investigación interna

Tras la desaparición de más de 1.200 documentos en la entidad, la Junta Nacional de Justicia iniciará una investigación en la interna de la institución con el fin de hallar a los presuntos responsables y/o determinar cuáles fueron las circunstancias por las se eliminaron los expedientes de procesos disciplinarios del Sistema de Gestión Documental (SGD).

De igual manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará con las indagaciones tras ser reportado de este hecho.

