Fiscalía acusa a Humberto Abanto de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

El Ministerio Público presentó una acusación penal contra Humberto Abanto, abogado de Keiko Fujimori y Patricia Benavides, por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la comisión de actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015, favoreciendo a Odebrecht. La acusación incluye también a Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros.