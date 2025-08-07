HOY

Dina Boluarte reafirma soberanía de Perú sobre isla Santa Rosa
Política

Fiscalía acusa a Humberto Abanto de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht

La tesis fiscal señala a Abanto y otros implicados de posibles actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.

Fiscalía presenta acusación por caso árbitros vinculados a Odebrecht. Foto: Composición/LR
Fiscalía presenta acusación por caso árbitros vinculados a Odebrecht. Foto: Composición/LR

El Ministerio Público presentó una acusación penal contra Humberto Abanto, abogado de Keiko Fujimori y Patricia Benavides, por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la comisión de actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015, favoreciendo a Odebrecht. La acusación incluye también a Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros.

