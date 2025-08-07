Fiscalía acusa a Humberto Abanto de presuntamente direccionar arbitrajes para favorecer a Odebrecht
La tesis fiscal señala a Abanto y otros implicados de posibles actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015.
El Ministerio Público presentó una acusación penal contra Humberto Abanto, abogado de Keiko Fujimori y Patricia Benavides, por presuntamente conformar una organización criminal dedicada a la comisión de actos de corrupción en arbitrajes de obras públicas desde el 2011 hasta el 2015, favoreciendo a Odebrecht. La acusación incluye también a Richard Martín, Franz Kundmüller, Fernando Cantuarias, Emilio Cassina y otros.