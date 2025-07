“Ya hay guerra declarada”: Juliana Oxenford advierte sobre tensión entre Gobierno y RLA

Juliana Oxenford, durante su programa Arde Troya, cuestionó la actitud de Rafael López Aliaga respecto a la situación de los trenes Caltrain. Al respecto, enfatizó que el alcalde de Lima continúa atacando al titular del Ministerio de Transportes, César Sandoval, pese a que este cuenta con el respaldo del Ejecutivo. "Ya hay guerra declarada", mencionó.

"López Aliaga se la tiene jurada al ministro a quien incluso le ha dicho mentiroso, mientras que el otro dice que lo va a demandar por decir cosas que no se ajustan a la verdad. Siendo objetiva tiene razón. Para mí, tiene razón (César Sandoval). El ministro ahora tiene una responsabilidad enorme porque podría pasar que se descarrile un tren con personas. Imaginen que pase algo. Nadie va a cargar esa mochila", dijo Oxenford.

Asimismo, agregó: "Nos estafan con la misma cantaleta de que los trenes son funcionales. No lo son. Basta de mentiras. ¿Qué es histórico?. Yo no soy defensora de Sandoval. No lo conozco, pero está actuando con responsabilidad. Él se está cuidando. Estos trenes no se pueden poner a operar, pero no pues, 'quiero ser presidente'".

Tensión entre César Sandoval y RLA

El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que denunciará al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por calumnia y difamación, luego de que este aseguró que se reunió con Sandoval en su oficina de la MML antes de ser asumir la cartera. Sin embargo, titular del MTC declaró en que presentará la acción legal en contra de López Aliaga y le pidió que se retracte y diga la verdad.

En esa misma línea, durante una entrevista en canal N, Sandoval Pozo desmintió en vivo las declaraciones del alcalde de Lima y calificó los dichos del burgomaestre como "una mentira monumental". Además, advirtió que presentará una querella en su contra.

"En honor a la verdad, yo puedo asegurar que yo nunca lo he visitado al señor López Aliaga en su oficina. (…) Por eso digo que el señor no sé qué tiene o es mitómano, así como adjetiviza a ministros, miente, calumnia a periodistas, ahora lo hace conmigo. Nunca he hablado con el señor López Aliaga, yo voy a tomar las acciones legales. (…) Sí, lo voy a denunciar por calumnia y difamación, porque hay un ciudadano que tiene honor y dignidad. Le pido que se retracte, que hable la verdad, que aprenda a hablar la verdad", dijo Sandoval.

En el contexto, durante un evento en Lurigancho-Chosica el último miércoles 23 de julio, el alcalde López Aliaga afirmó que se reunió con Sandoval en tres ocasiones en su oficina, donde este le solicitó ayuda para obtener un puesto ministerial. En consecuencia, ello provocó la respuesta del ministro.

En tanto, Sandoval instó a López Aliaga a demostrar que se reunió con él en su oficina antes de que asuma la cartera. Por otro lado, también lo calificó como "ignorante" porque, según contó, el burgomaestre no cuenta con una planificación para poner en marcha los trenes con ruta Lima-Chosica y que no teme a que la presidenta Dina Boluarte lo retire del cargo tras el oficio que envió el alcalde de Lima a su despacho.