Dina Boluarte asegura que terminará su Gobierno en 2026 "con las manos limpias", pese a múltiples denuncias

La presidenta Dina Boluarte aseguró que continuará en el cargo hasta el 28 de julio del 2026, pese a las múltiples denuncias que pesan en su contra en la Fiscalía. Durante el homenaje a la Fuerza Aérea del Perú (FAP), la jefa de Estado declaró en su discurso que culminará su mandato "con las manos limpias" y la "conciencia tranquila".

Asimismo, pese a la alta ola de inseguridad ciudadana y criminalidad que va dejando 1.236 asesinatos en lo que va del años, según cifras de Sinadef, Boluarte adelantó que en el "próximo mensaje a la Nación daremos cuenta de lo que hemos avanzado" en su Gobierno para el Perú.

"Siguiendo el ejemplo de héroes como el capitán FAP José Abelardo Quiñones, no retrocedemos en la idea de construir un país inclusivo y con futuro para más compatriotas. Serviremos al Perú como manda la constitución hasta el 28 de julio del 2026, con las manos limpias, la conciencia tranquila, sin corrupción y con la satisfacción de haber hecho patria, siempre pensando en todos los peruanos", exclamó.

Actualmente, la mandataria es investigada por la Fiscalía por las muertes en protestas contra su Gobierno; el caso Cofre por el presunto encubrimiento a prófugo Vladimir Cerrón; el caso Cirugías por supuesto abandono de cargo y omisión de funciones; el caso Rolex por presunto enriquecimiento ilícito, entre otros.

En otro momento, la jefa de Estado hizo un llamado a la "unidad y reflexión" y comentó que "no es momento de divisiones y violencia", pese a que se ha convocado a un paro de transportistas para el 24 y 25 de julio, en el que exigen a su Gobierno medidas concretas contra la delincuencia y la extorsión.

"A poco de celebrar 204 años de nuestra independencia, llamo a que esta fecha sea de unidad, reflexión y de compromiso con el Perú. No es momento de divisiones y de violencia, es momento de empujar esta nave llamada Perú siempre hacia adelante", dijo.

Testigo asegura que Dina Boluarte se reunió con empresario investigado por entregar S/150.000 no declarados

Martiza Sánchez, quien formó parte de la campaña de Dina Boluarte en 2021, afirmó que la actual presidenta se reunió con el empresario Eduvigis Beltrán, señalado por presuntamente haber entregado S/150.000 no declarados.

Sánchez mencionó que comenzó a colaborar en la campaña después de que Boluarte y Pedro Castillo avanzaron a la segunda vuelta electoral. En este sentido, la excolaboradora señaló que la mandataria en ese entonces desempeñaba un papel similar al de una tesorera, encargándose de recibir las contribuciones para la campaña.

Dijeron que en la reunión hubo tres personas. (…) Yo estaba en un extremo del escritorio, con el cuaderno amarillo abierto. Niegan la reunión, pero el señor Eduvigis Beltrán estaba presente, la señora Marcela Saldarriaga estaba a su lado y, frente a ellos, se encontraba la persona que hoy está en Palacio de Gobierno (Dina Boluarte)”, narró la testigo.

Luego, acotó: "En el caso del señor Beltrán, los 150 mil soles no figuran en ningún lado. Eso no significa que no los haya entregado o que no se los hayan solicitado”.

Sin embargo, el abogado de la jefa de Estado, Juan Carlos Portugal se pronunció al respecto. "Como parte del contexto probatorio de esta investigación, que concluyó con un archivo, se determinó que ese aporte nunca existió y que esa reunión nunca ocurrió".