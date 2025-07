Julia Oxenford sobre denuncia de López Aliaga a La República por reportaje de trenes: "Mismo Santiváñez contra Latina"

La periodista y conductora, Julia Oxenford, se pronunció sobre la denuncia de la Municipalidad de Lima contra La República por el reportaje que realizó la reportera Grecia Infantes, en el cual mostró el estado real de los trenes Caltrain traídos por la gestión de Rafael López Aliaga. En el video se puede ver que el vagón cuenta con varias partes oxidadas y asientos rasguñados.

"¿Me va a decir que va a entrar con una 'chaira' a cortar los asientos de los trenes? No señor alcalde, ya deje de atacar. Está desesperado. Usted mismo se está vendiendo con esta actitud de no solamente responder a la defensiva, sino y sobre todo de violentar (...) Ahí está lo que nos quiere transmitir (López Aliaga), tenemos el poder, soy el alcalde, tenemos todo lo que ustedes no tienen, el poder absoluto, la plata, los vínculos. Mismo Santiváñez contra Latina. No podemos tener miedo. Ahora en menos que nunca", expresó la conductora.

Oxenfond también recordó que en el día de la presentación de trenes, uno de estos se descarriló medio kilómetro, lo que ocasionó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) decidiera no darle la autorización de funcionamiento. "Aguanta tu vagón, queremos un buen sistema ferroviario. No queremos chatarra. Demuéstrenos que funciona de maravilla", exclamó la periodista.

Asimismo, precisó que la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene la obligación de responder a todos los cuestionamientos de la población y la prensa, pues el proyecto de trenes llega gracias al dinero de los peruanos.