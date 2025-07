Juliana Oxenford sobre próxima Mesa Directiva: “Le dirán ‘chi cheñol’ al Gobierno”

Juliana Oxenford se refirió, en su programa Arde Troya, a la elección de la nueva Mesa Directiva y comentó que este cambió no será diferente a lo que ya se ha tenido en el Congreso. Esto a raíz de las renuncias y adiciones a algunas bancadas como Somos Perú y Alianza para el Progreso.

"El fujimorismo debe tener entre 31 o 32, APP tiene 17 y ser la segunda fuerza política en el parlamento no es poca cosa. Dina debe estar feliz porque esto le da a ella mucha tranquilidad. Si piden su vacancia, ahora tiene más congresistas de bancadas parlamentarias a su favor. Ya está. La próxima Mesa Directiva le va a decir chi cheñol a todo lo que quiera el Gobierno. Todo esto está cocinada hace rato. La comida está en el horno desde hace dos días. Se va a podrir", dijo.

Asimismo, resaltó la proximidad de la fecha de elección: 26 de julio. "Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar pendientes de cómo se mueven las fichas de la nueva Mesa Directiva", anotó.

Aún así, enfatizó en que existen buenos elementos dentro del Parlamento. "No todos. No soy injusta. No quiere ser malintencionada y decir todos son iguales. Si alguna vez lo hice, pide disculpas porque es como generalizar a la prensa, a los arquitectos, a los abogados. No. Siempre hay gente destacable", agregó.

Oficializan candidatura de José Jerí

La bancada de Somos Perú hizo oficial la candidatura del legislador José Jerí para las elecciones de la última Mesa Directiva del Parlamento unicameral para el periodo 2025-2026. A través de un comunicado, el grupo partidario informó que Jerí disputará por ser el último presidente unicameral de la institución.

Según la publicación Somos Perú en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la postulación de Jerí servirá para "promover el diálogo y la búsqueda de consensos que permita construir una representación plural y democrática".

En otra parte del comunicado, Somos Perú también oficializó a Ana Zegarra como la nueva vocera de la bancada en reemplazo del congresista Héctor Valer. De esta manera, Zegarra será la vocera titular para el periodo 2025-2026. En tanto, el grupo parlamentario felicitó a Valer por "destacada labor al frente de la vocería en el periodo anterior".