Juliana Oxenford sobre la permanencia de Dina Boluarte : "No se mantiene por nosotros, se mantiene por el Congreso"

En la reciente edición de 'Arde Troya', Juliana Oxenford criticó el cambio de normativa que permite que la presidenta Dina Boluarte reciba regalos sin límite de valor monetario. La periodista señaló que Boluarte actúa frívolamente, ya que no le importa lo que la ciudadanía piense de ella, sino estar en buenos términos con el Congreso "que la sostiene".

"¿Qué más quieres seguir recibiendo? Pregunto yo, Dina Boluarte, para hacer un cambio en medio de un momento donde lo que menos le conviene es demostrar cuán frívola es y qué tampoco le importa quedar bien con la gente, porque no le importa. No se mantiene por nosotros, se mantiene por el Congreso que la sostiene, obvio. Y mientras esté bien con ellos, ¿qué le importará lo que nosotros podamos pensar, sentir? No, no, no existimos. No existimos. Somos cualquier cosa. Somos la mochila de emergencia que friega, que te molesta ahí para salir de tu casa. Okay, eso somos para Dina Boluarte", comentó.

Oxenford también preciso, de forma irónica, que la normativa le da "carta libre" a la mandataria de recibir cualquier tipo de regalo, desde un cuadro hasta "una chompita de alpaca", sin necesidad de dar algún tipo de explicación a la ciudadanía.

"Ya le dan carta libre. Carta libre a cualquier tipo de posibilidad de que la presidenta reciba regalos. De que la presidenta pueda mañana abrir la puerta de su oficina y tener un cuadro, tener una joya, tener una billetera de cuero, una chompita de alpaca. No, no hay problema. No hay problema, se puede", dijo.

Entrevista con el coronel Harvey Colchado

Juliana Oxenforf entrevistó a Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, quien afirmó que Juan José Santiváñez sigue teniendo influencia directa en las decisiones del Ejecutivo pese a no ser ya ministro. Según Colchado, Santiváñez opera como un “premier de facto”, al coordinar directamente con la presidenta Dina Boluarte y otros altos funcionarios desde su nuevo cargo en el Despacho Presidencial.

El coronel en retiro de la PNP también advirtió que Santiváñez habría acumulado poder y manejo de información desde su paso por el Ministerio del Interior, y que su figura representa un riesgo institucional por el modo en que se relaciona con estructuras de poder dentro del Estado. Señaló que el Gobierno teme enfrentarlo, lo que explicaría su permanencia cercana al núcleo de decisiones.

Finalmente, cuestionó el nombramiento de Santiváñez como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental, puesto que le permite participar en el Consejo de Ministros y coordinar acciones con distintas entidades. Para Colchado, su rol y poder real evidencian una manipulación del aparato estatal bajo la fachada de cargos administrativos.