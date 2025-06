Vladimir Cerrón se burla de Delia Espinoza y justifica su fuga: "Si ella no cumple una resolución, ¿por qué me persiguen a mí?"

Vladimir Cerrón se pronuncia desde la clandestinidad. A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el líder de Perú Libre y prófugo de la justicia se refirió a la actual situación que se vive en el Ministerio Público luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió la cuestionada resolución que restituye a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

En ese sentido, Cerrón Rojas se burló de la titular de la Fiscalía, Delia Espinoza, y comparó su situación legal con la de Espinoza Valenzuela, quien no aceptó, en acuerdo con la Junta de Fiscales Supremos —tal como lo establece la Constitución Política— el retorno de Benavides Vargas a la institución. Asimismo, el apartado de la justicia intentó justificar su fuga al no acatar una prisión preventiva porque la considera "arbitraria".

"Si la fiscal de la nación no quiere cumplir una resolución de la JNJ porque la considera arbitraria, ¿por qué se me persigue al no cumplir una resolución de prisión preventiva que también la considero arbitraria?", dijo.

Es preciso resaltar, que actualmente Vladimir Cerrón se encuentra prófugo de la justicia, luego de que el Poder Judicial rechazó anular la prisión preventiva por 24 meses en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro. La Fiscalía investiga a Cerrón por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

Por otro lado, el exgobernador de Junín arremetió —sin ningún sustento— contra los fiscales y los acusó de gozar de impunidad.

"Claro, es porque los miembros de la Fiscalía gozan del monopolio de la impunidad, expresando la débil y parcializada seguridad jurídica en el país, producto de una democracia de papel", señaló.

Vladimir Cerrón: Poder Judicial rechaza pedido de anular prisión preventiva por caso Los Dinámicos del Centro

El pasado 4 de junio, el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó la solicitud de cambio de prisión preventiva que había presentado la defensa de Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, quien está siendo investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado en relación con el caso Los Dinámicos del Centro.

El juez Leodan Cristóbal Ayala resaltó que la defensa no aportó nuevos elementos de prueba y que Cerrón incumplió de manera reiterada las normas de conducta establecidas, como no informar sobre su domicilio y no asistir a los controles biométricos ni a las diligencias fiscales.

Perú Libre aprovecha crisis por caso Patricia Benavides y propone ley para reorganizar el Ministerio Público

En tanto, desde el Congreso buscan sacar provecho de la situación. El congresista de Perú Libre, Américo Gonza, presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo reorganizar completamente el Ministerio Público a través de una reforma constitucional. En el contexto de la tensión institucional generada por el intento de Patricia Benavides de regresar a la Fiscalía de la Nación, la iniciativa propone declarar en estado de emergencia a esta institución por un periodo de seis meses y sugiere la separación de todos los fiscales supremos, tanto los titulares como los provisionales.

El documento propone que, durante el periodo de emergencia, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encargue de seleccionar, a través de un concurso público, a los nuevos miembros de una 'Junta Transitoria de Fiscales Supremos'.

Este nuevo grupo, compuesto por siete integrantes, tendría la tarea de designar a un Fiscal de la Nación Transitorio y de desarrollar, en un plazo de seis meses, dos propuestas legislativas: una para una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público y otra relacionada con la Carrera Fiscal. Durante este tiempo, el Ministerio Público operaría bajo esta estructura temporal.