El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundada la solicitud de variación de prisión preventiva presentada por la defensa del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, investigado por los delitos de organización criminal y lavado de activos en agravio del Estado por el caso Los Dinámicos del Centro.

El magistrado Leodan Cristóbal Ayala destacó que la defensa no presentó nuevos elementos de convicción y que Cerrón incumplió sistemáticamente las reglas de conducta impuestas, como no reportar su domicilio, ni presentarse a los controles biométricos o a diligencias fiscales.

El Juzgado Nacional señaló, además, que llama la atención la condición de "procesado no habido" que mantiene Vladimir Cerrón Rojas. Según dijo, "esta situación solo sería posible si el investigado dispone de recursos humanos, materiales y el apoyo de terceros para permanecer oculto, lejos del alcance de la autoridad pública".

La resolución de Ayala destacó que "esta condición también podría ser atribuida a la ineficacia sospechosa de la autoridad policial, que no ha logrado localizar ni determinar el paradero del imputado"

Asimismo, el juzgado dejó abierta la posibilidad de que las partes soliciten otras medidas, como la vigilancia electrónica o la detención domiciliaria, siempre y cuando se cumplan los requisitos procesales que justifiquen su imposición.

Vladimir Cerrón se encuentra en Perú

El 29 de mayo, en la última audiencia sobre la variación de prisión preventiva de Vladimir Cerrón, la defensa del exdirigente de Perú Libre informó que su defendido se encuentra en el Perú. Esto ocurrió después de que el juez Leodán Cristóbal Ayala preguntara sobre la situación del investigado, en el marco de la revisión de los 24 meses de prisión preventiva que enfrenta Cerrón.

En ese contexto, el magistrado interrogó a la defensa de Cerrón sobre su empleo y si el investigado se encontraba en el país.

“La situación de mi patrocinado es que mantiene pendiente su cargo como secretario general del partido Perú Libre. Esa era su función hasta que decidió resguardar su libertad. Cuando se revoque esa medida, retomará su cargo. Esa es su situación laboral. Actualmente, no está trabajando debido a la situación que atraviesa", respondió la defensa.

"Se encuentra dentro del país. No puedo precisar su ubicación exacta, pero está en Perú. No he tenido la oportunidad de reunirme con él; sin embargo, tiene la obligación de cuidar su libertad", sentenció la defensa.

