Delia Espinoza, fiscal de la Nación, anunció el inicio de una investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el presunto reglaje al magistrado Francisco Távara tras no votar a favor la resolución que permitía el retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En consecuencia, el último miércoles 18 de junio, Espinoza calificó como "muy grave" la denuncia realizada por Távara, quien detalló que se le cambió de chofer 4 veces en solo un mes y que el conductor con el que cuenta actualmente, según señala, lo puso la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, para que le informe de sus movimientos. Además, también apuntó contra el presidente de la institución, Gino Ríos, debido a que solicitó información fiscal en su contra sin su consentimiento.

PUEDES VER: Contraloría reporta a López Aliaga falta de información de obras por S/46 mllns

"El doctor Francisco Távara ha dado información grave, muy grave, y ya estamos evaluando incluso porque, obviamente, somos titulares de la acción penal, vamos a ver. Acá no se trata de perseguir por perseguir; si hay delito, vamos a ver, tomar las medidas correspondientes", aseveró la titular de la Fiscalía.

Asimismo, Espinoza confirmó que dispuso abrir una carpeta para indagar sobre las personas que Távara denunció el último 18 de junio.

"Ese es el otro extremo. Somos cautos y somos respetuosos. Un caso que sí, independientemente ya dispuse, para que se pueda abrir una carpeta porque son hechos claros que ha descrito el doctor Távara, es que tenemos que investigar (…) a las personas que él menciona, no recuerdo si dijo el presidente o vicepresidenta", dijo.

"Se empezarán a hacer las indagaciones. Si se tienen nombres identificados y por ahí si es que se tiene que indagar más para saber quienes están involucrados en estos hechos", aclaró.

En tanto, la fiscal de la Nación enfatizó que su deber de investigar a los altos funcionarios se rige a lo establecido en la Constitución Política y a un tema de competencias.

"De acuerdo a la constitución, quien tiene que investigar a los más altos funcionarios aforados es el fiscal de la Nación, no es porque yo quiera, es un tema de competencias", acotó.

Francisco Távara denuncia reglaje de los miembros de la JNJ

El último 17 de junio, Francisco Távara, luego de confirmar que no votó a favor de la restitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, denunció a los miembros de la JNJ por un presunto reglaje en su contra. Precisamente, apuntó contra la vicepresidenta, María Cabrera, y el presidente, Gino Ríos, tras presentar un documento que revela que Ríos pidió información al Ministerio Público sin su consentimiento.

"Al comienzo había mucha más hostilidad. En un mes me cambiaron cuatro conductores y se hablaba de reglaje y ahora me entero de que el conductor que tengo actualmente lo puso la vicepresidenta para que informe todos los días a dónde voy, con quién me reúno. Es serio, eso se llama reglaje", narró.

Según cuenta Távara, la denuncia en su contra fue archivada hace años y que ello apuntaría como "una maniobra para sacarme de la institución".