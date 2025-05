Gobierno de Boluarte no hace nada por capturar a Vladimir Cerrón: defensa de prófugo asegura que está en Perú

Vladimir Cerrón lleva más de 600 días prófugo de la justicia. Aunque continúa utilizando sus redes sociales, hasta el momento la Policía Nacional del Perú (PNP) no ha logrado capturarlo. La última vez que la presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el prófugo fundador de Perú Libre fue el 30 de octubre de 2024, luego de que Cerrón afirmara que su Gobierno no terminaría este año.

En su discurso, Boluarte aseguró que el Ejecutivo sigue “dando una lucha frontal” contra la delincuencia y destacó que dará con el paradero de lo más buscado refiriéndose a Cerrón. Sin embargo, más de siete meses después, Cerrón sigue burlándose de la justicia.

La deuda pendiente de Boluarte con Cerrón se remonta al 6 de octubre de 2023, cuando fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka.

El 29 de mayo, durante una audiencia solicitada para la variación de la prisión preventiva, la defensa legal de Cerrón informó que su patrocinado se encuentra en el Perú. La sesión fue presidida por el juez Leodán Cristóbal Ayala, quien debía decidir si correspondía modificar la medida de 24 meses de prisión preventiva impuesta en el marco del caso Los Dinámicos del Centro.

Durante la diligencia, el magistrado preguntó a la defensa de Cerrón si el investigado tenía empleo y si se encontraba en el país.

“Mi patrocinado tiene pendiente la condición de secretario general del partido Perú Libre. Esa era la función que desempeñaba hasta que decidió resguardar su libertad. Cuando se revoque esa medida, retomará su cargo. Esa es su condición laboral. A la fecha, no está trabajando debido a la situación en la que se encuentra.” respondió la defensa ante el cuestionamiento.

En cuanto a su ubicación, la defensa añadió:

“Se encuentra dentro del país. No puedo decirles exactamente dónde, pero está en Perú… No he tenido la oportunidad de reunirme con mi patrocinado; sin embargo, él tiene la obligación de cuidar su libertad.”.

Vladimir Cerrón: no hay inteligencia para lograr su captura

Wilfredo Pedraza, exministro del Interior, señaló que la eficacia policial es "notoriamente negativa" debido a la escasa actividad de inteligencia de la PNP. Afirmó que, en el caso de personas relevantes, como Vladimir Cerrón, la Policía debería contar con un equipo especializado para su ubicación.

"La eficacia policial es notoriamente negativa, ya que responde a la escasa actividad de inteligencia que realiza la PNP. Cuando se trata de personas relevantes como él, la PNP debería tener un grupo de trabajo dedicado exclusivamente a su ubicación. No sé si actualmente existe un grupo de inteligencia para este fin," afirmó el exministro del Interior.