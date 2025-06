Dina Boluarte gastó más de 140.000 soles en alimentación desde que asumió la presidencia

La congresista del Bloque Democrático Popular, Ruth Luque Ibarra, reveló este 7 de junio a través de su cuenta de X que, tras haber solicitado información para conocer los gastos que con recursos públicos se cubre a la Presidencia de la República, se confirmó que la mandataria Dina Boluarte gastó más de S/140.000 en alimentos para Palacio de Gobierno desde que asumió el poder en 2023 hasta la fecha.

"Cada año pagamos la alimentación de Palacio de Gobierno que va en aumento, pero Dina espera que las familias peruanas cocinen con 10 soles", aseveró la parlamentaria. “Con 10 soles hacemos sopa, segundo y postre”, fueron las polémicas declaraciones de la jefa de Estado en noviembre de 2024 que puso en relieve su desconexión con la pobreza.

Los gastos de Dina Boluarte

Los gastos en alimentación en Palacio de Gobierno suben cada año. Según información que proporcionaron a la parlamentaria desde Palacio de Gobierno, en 2023 Boluarte Zegarra gastó S/52.000 en alimentos; S/71.000 al año siguiente y en lo que va del 2025 se registran gastos de S/25.000. "Estos son los gastos que le pagamos a la presidenta", aseveró Ruth Luque.

La información divulgada por la parlamentaria reveló también otros gastos de Boluarte. El combustible para el cofre presidencial (vinculado con a su presunto uso indebido para facilitar la huida Vladimir Cerrón) costó a los peruanos S/60.000. "A todos los peruanos les cuesta horas de vida viajar en transporte público, con choferes extorsionados y en situación permanente de inseguridad", cuestionó la congresista.

En diciembre de 2022 se gastaron S/1.936 en combustible; en todo el 2023 se gastaron S/28.115,30; al año siguiente se registraron gastos de S/21.602,25. Y desde enero hasta mayo de este año se gastaron S/8.031,39. Al respecto, la congresista recordó que, pese a los gastos en combustible por parte de la mandataria, "millones de peruanos sufren de un transporte ineficiente".

Respecto a los gastos en salud, Luque Ibarra aseguró que "los peruanos pagamos uno de los planes de salud más caros y exclusivos". Sin embargo, el Ministerio de Salud (MINSA) rechazó un fondo de S/300 millones de soles del Banco Mundial para compra de equipos y laboratorios de último generación.

Luque: "Boluarte no debe aumentarse el sueldo"

Tras detallar la información brindada por Palacio, Ruth Luque dejó en claro que la presidenta "no merece ningún incremento de salario y lo que va evidenciado es el despilfarro de los recursos públicos". "La presidenta más impopular de la historia no merece ganar más del doble. ¡Ya basta de aprovecharse del Estado!", sentenció la parlamentaria.

Además, Luque agregó: "No paga alimentación, no paga salud, no gasta en transporte. Todo corre a cuenta del bolsillo de los peruanos, mientras promulga exoneraciones tributarias o su Ministro de Agricultura defiende la Nueva Ley Agraria que solo favorece a las agroexportadoras".