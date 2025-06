Gobierno evade su responsabilidad al pretender enviar a presos peruanos a la megacárcel de Bukele

¿Puede un país depender de otro para encerrar a sus delincuentes más peligrosos? El gobierno peruano analiza enviar a sus reos de más alta criminalidad a la megacárcel CECOT, construida durante el gobierno del presidente Nayib Bukele en El Salvador. El premier Eduardo Arana confirmó que el Ejecutivo ya evaluó la propuesta de la congresista del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Katy Ugarte Mamani, y adelantó que en los siguientes días “emitirán una posición oficial”.

El país centroamericano se mostró abierto al diálogo: el diputado Carlos Hernández aseguró que El Salvador está "dispuesto a coordinar con Perú", tal como se hizo con Estados Unidos. Al mismo tiempo que genera expectativas, la propuesta produce dudas; como lo que sucederá con los derechos humanos de los reos peruanos trasladados o quién asumirá con los gastos logísticos.

¿Es viable que Perú envíe a sus presos más rankeados al CECOT?

“Salvo que fueran personas condenadas por terrorismo no hay razón por lo cual eso debiera ser una posibilidad”, dejó en claro el internacionalista Farid Kahhat, acerca de la probabilidad de que los presos peruanos de más alta peligrosidad sean trasladados a la megacárcel de El Salvador.

Además, el periodista se refirió al informe de la situación de los Derechos Humanos en El Salvador, el cual señala que hay denuncias contra la CECOT que incluyen reportes creíbles de asesinato arbitrario ilegal, desapariciones forzadas, tortura, trato cruel, inhumano o degradante. “Sabiendo que existe esta evidencia, si en esas condiciones envías a alguien a ese lugar, y esa persona es víctima de esos tipos de acciones, quien lo haga deberá responder al Derecho Internacional por esos crímenes”, advirtió Kahhat.

Kahhat recordó que, Bukele, el “líder autoritario”, dijo que únicamente iba a recibir a gente que tuviera condena judicial; sin embargo, recibió a Kilmar Ábrego García, que jamás fue procesado por ningún cargo. Por ello, Kahhat expresó: “Es un régimen autoritario y abusivo; ahí quieren enviar a ciudadanos peruanos. Quien lo haga va a tener que responder ante la justicia peruana o internacional tarde o temprano”. Asimismo, propuso una salida más terrenal: la ampliación de las prisiones en Perú.

La medida presentada por la congresista Ugarte, que generó diversas críticas, "no sería legal", según advierten especialistas. Tal como pasó con Kilmar Ábrego García, quien “fue acusado de absolutamente nada”, fue enviado al CECOT y, en su momento, no quisieron que sea devuelto a Estados Unidos. “Un peruano que cometió delitos dentro del país debe ir a una prisión peruana. No creo que lo que plantean sea legal. Ya hay órdenes judiciales que están obligando a retroceder al gobierno de Trump en esa materia”, dijo el internacionalista.

Ante una posible aprobación de la propuesta del envío de reos peruanos, será el Ejecutivo que corra con los gastos de logística y traslado. Sin embargo, para Kahhat la propuesta “es ilegal”, por lo tanto, no prosperará. “Prefiero ni siquiera plantearme esa posibilidad”, agregó.

La delincuencia, un arma favorable para el discurso de la derecha radical

El incremento de la delincuencia suele beneficiar a los sectores –y discursos- de la derecha radical, ya que se trata de un problema que afecta a diario a la población. Ante esta situación, los ciudadanos suelen a respaldar propuestas autoritarias que prometen orden y seguridad inmediata, incluso si estas implican recortes a las libertades individuales.

La población, en determinadas circunstancias, acepta limitar algunos de sus derechos con la finalidad de preservar el orden público. “Todo está bien hasta que te detienen al hermano o al amigo”, aseguró Ramiro Escobar. Los niveles elevados de criminalidad tienden a concentrarse en aquellos países con mayores brechas económicas, como ocurre en América Latina, una de las regiones con los índices más altos de desigualdad a nivel global, según datos del Banco Mundial.

En El Salvador, uno de los países más pequeños de Centroamérica, el principal grupo criminal es la Mara Salvatrucha. Para Escobar, es mucho más fácil de controlar la criminalidad en El Salvador que en un país como Perú, donde se lidia con el narcotráfico, el sicariato y la minería ilegal. “Cuando el Estado peruano propone trasladar a algunos presos a El Salvador están renunciando a su responsabilidad natural”, expresó.

Aunque América Latina representa solo una pequeña proporción de la población mundial (8%), concentra una parte significativa (38%) de los homicidios dolosos a nivel mundial. Por ello, el discurso de mano dura adquiere gran fuerza, ya que muchas personas perciben una amenaza directa a sus derechos fundamentales y a su integridad física. Esta sensación de inseguridad fue uno de los factores que permitió el ascenso de Bukele al poder. “Si eso se resuelve en democracia, claramente será caldo de cultivo para los discursos como el de la derecha radical”, advirtió Escobar.

El CECOT, el terror para las mafias

Inaugurada en 2023 como parte de una estrategia del régimen de Bukele, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tiene una capacidad para 40.000 presos y es considerada la prisión más grande de América Latina. Sin embargo, cuenta con denuncias de violaciones de Derechos Humanos que incluyen torturas, detenciones arbitrarias y violación del debido proceso contra menores desde los 12 años, según reveló un informe elaborado por Human Rights Watch en 2024.

“Yo creo que el sistema carcelario en El Salvador es muy severo, autoritario y draconiano. Pero hay mucha gente que lo celebra porque bajaron los índices de criminalidad en el país”, indicó el internacionalista Ramiro Escobar. Además, sostuvo que los gobiernos de Trump o de Dina Boluarte tienden a “pensar como el de Bukele”. “No pensaría que el gobierno de Boric o de Lula vayan a hacer eso”, aseguró Ramiro Escobar.