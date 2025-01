Dina Boluarte se presentó este 29 de enero en la sede principal del Ministerio Público para rendir su testimonio sobre el caso cofre presidencial, no obstante, guardó silencio a las preguntas que se le realizaron en torno a la investigación por el presunto delito de encubrimiento personal, así lo confirmó su abogado Juan Carlos Portugal a La República.

"Se acogió su derecho a guardar silencio hasta que la Corte Suprema no resuelva el pedido de control de plazo que hemos solicitado. Como no hay audiencia y una respuesta a ese pedido, mientras eso no exista y no haya una respuesta a nivel judicial, esa es nuestra decisión porque consideramos que ha sido una ampliación extemporánea", indicó para nuestro medio.

El letrado argumentó que esta investigación preliminar venció el pasado 23 de diciembre, por lo que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tuvo 90 días para citarla formalmente en las oficinas de la avenida Abancay. "La presidenta, en las cinco ocasiones en que fue citada, en todas brindó declaraciones, asistió puntualmente y, de manera responsable, ejerció su derecho a brindar información y no se acogió a ningún otro derecho", indicó en los exteriores de Palacio.

La citación estaba programada para las 9:00 a. m.; sin embargo, la mandataria llegó minutos antes de las 8:00 y se retiró aproximadamente una hora después. Pese a que pidió en su último mensaje a la Nación que Delia Espinoza la citara para acabar con los rumores de un supuesto encubrimiento a Vladimir Cerrón, Portugal indicó que no respondió a "ninguna, salvo las preguntas introductorias, que son sus generales de ley", dado que no es una investigación vigente.

En septiembre, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, inició investigación contra la presidenta, la cual finalizó el 23 de diciembre, con el objetivo de determinar si el uso del automóvil presidencial conocido como Cofre tenía la intención de facilitar la fuga del líder de Perú Libre. Antes de que expirara el plazo, la Fiscalía decidió extender el tiempo de la investigación por 120 días más; es decir, hasta abril de este año.

Hasta la fecha, aparte del caso de Vladimir Cerrón, la presidenta ha sido investigada en cinco ocasiones: por la desactivación de la Diviac, por las muertes en las protestas, por el presunto abandono del cargo, en el caso de la operación nasal y por el caso Rolex.