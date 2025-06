Congresista Ruth Luque denuncia mala atención de Latam: "Tratan tan mal a los pasajeros (…) preguntan que categoría es"

La congresista Ruth Luque, de la bancada Bloque Democrático Popular, denunció un presunto caso de discriminación en la atención al cliente por parte del personal de la aerolínea LATAM en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Según relató en un video publicado en su cuenta de TikTok, su vuelo hacia Cusco fue cancelado sin previo aviso, y al intentar obtener información sobre los cambios, fue trata de forma despectiva por pertenecer a la tarifa económica de LATAM.

Luque comentó que había salido desde su domicilio en Pueblo Libre desde las 5 de la mañana para llegar a tiempo a su vuelo. Sin embargo, tras una larga caminata entre los pisos del nuevo terminal aéreo, se enteró al llegar al tercer piso que su vuelo fue cancelado. La parlamentaria indica que nadie le informó previamente de la medida y observó que no era la única pasajera afectada.

"Cuando he llegado pregunté cuáles son las puertas para ingresar a vuelos nacionales, me dijeron segundo piso. Fui a segundo piso, me dijeron 'no es tercer piso'. Llegué al tercer piso y me di con la noticia que mi vuelo había sido cancelado. Nadie me ha informado. Había otros pasajeros, además que sus vuelos habían sido cancelados hasta dos veces, el día de ayer me dicen que se han cancelado alrededor de 13, 14 vuelos", comentó.

La congresista denunció que LATAM discrimina a los pasajeros según la categoría de su boleto. Explicó que el personal de la aerolínea primero pregunta qué tipo de boleto tiene el usuario y, en función de esa respuesta, determina el trato que le brindan.

"Lo que me parece grave (…) es que cuando uno se acerca a LATAM y quiere buscar una solución, lo primero que te pregunta el personal de LATAM es 'cuál es su categoría' y conforme de que categoría eres, conforme ello te tratan. Si eres categoría económica, te tratan de la peor manera, si eres de categoría premium te saludan. Si eres categoría signature y otras categorías más, aparecen y te acompañan, te conducen, etc. Tratan tan mal a los pasajeros que primero tienen que preguntarle que categoría es", dijo.

Ruth Luque pide intervención de Indecopi

Ruth Luque también criticó que el nuevo terminal del Jorge Chávez no cuente con personal suficiente ni protocolos de atención claros. Indicó que muchos usuarios estaban desorientados y sin acceso a información, incluyendo personas de regiones amazónicas o quechuahablantes. “Deberían brindar información también en quechua”, reclamó.

Luque agregó que, tras su reclamo, fue reubicada en otro vuelo que llegaría casi al mediodía a Cusco, lo que arruinó su participación en una sesión de la Comisión de Fiscalización. “No tiene sentido, estoy yendo temprano para ir a una reunión, me he comprometido a esta reunión de la Comisión de Fiscalización. ¿Qué sentido tienen que llegue al medio día si no voy a alcanzar el objetivo?”, expresó.

La congresista pidió que Indecopi intervenga y sancione a la aerolínea, debido a que considera injusta la diferencia que hace la aerolínea para el trato a sus clientes.

"En LATAM, en vez de que te resuelvan el problema y te traten con respeto y no preguntarte la categoría, te tratan preguntándote que categoría eres primero (...) Indecopi debería multarlos, porque ninguna empresa debería tratarte conforme a que categoría eres y nadie debería estar preguntándote de qué categoría eres. Todos deberíamos tener el mismo trato", añadió.

LATAM Airlines se pronuncia: "Rechazamos cualquier tipo de acto discriminatorio"

En declaraciones exclusivas para La República, la oficina de prensa de LATAM aseguró que cuenta con políticas firmes de inclusión y que rechazan cualquier acto de discriminación hacia sus pasajeros. La aerolínea explicó que, en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, se han implementado espacios diferenciados de atención según las categorías del programa LATAM Pass, con el objetivo de agilizar el flujo de embarque.

"LATAM Airlines Perú tiene políticas irrestrictas de inclusión que promueven el poder compartir la experiencia de vuelo con todos nuestros clientes. Rechazamos cualquier tipo de acto discriminatorio contra nuestros pasajeros. En las instalaciones del Nuevo Jorge Chávez, contamos con espacios segmentados de atención según las categorías de las que participan nuestros viajeros que forman parte del programa LATAM Pass, y que además agilizan el flujo de atención. Esto en ningún caso excluye de la atención de primer nivel que priorizamos para todos nuestros pasajeros por igual en el proceso de embarque", aclaró.

Respecto al caso de la congresista Ruth Luque, LATAM indicó que su vuelo hacia Cusco, originalmente programado para las 7:55 a.m., fue cancelado debido a los problemas en la distribución de combustible que presentaron varias aerolíneas, y cuya responsabilidad recae en el operador aeroportuario. Además, señalaron que el reclamo de la parlamentaria fue atendida y se le programó un vuelo el mismo día a las 8:05 a.m. hacia Cusco, el cual aterrizó a las 9:25 a.m.

"En el caso específico de la congresista Ruth Luque cuyo vuelo hacia Cusco (programado originalmente para partir a las 7:55 a.m.) fue cancelado por los problemas de distribución de combustible responsabilidad del operador aeroportuario, ella fue protegida y reprogramada en un vuelo en la misma fecha que partió a las 8:05 a.m. y aterrizó a las 9:25 a.m.", precisó.