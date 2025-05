Ruth Luque sobre pacto entre el Gobierno y APP: "Hay una estrategia para proteger a Dina Boluarte"

¿Cuál ha sido su reacción al ver que se archivó la denuncia contra Dina Boluarte por el caso Rolex?

Para mí, ese archivamiento es una expresión muy clara de que la subcomisión no pretende, de ninguna manera, avanzar con ninguna denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Más bien, hay una orientación política dirigida contra la fiscal de la Nación y algunos fiscales. Eso me parece muy grave, y relativiza la responsabilidad política que tiene Dina Boluarte, con esta subcomisión que tiene a Alianza para el Progreso en la cabeza.

Sí, María Acuña es la presidenta de la Subcomisión.

Así es.

Justamente quería preguntarle sobre eso, porque se habla mucho de un pacto implícito entre Alianza para el Progreso —la bancada de César Acuña— y el Gobierno de Dina Boluarte. Y vemos que quien preside la subcomisión es María Acuña, miembro de APP. ¿Tiene alguna evaluación sobre el ejercicio que ha venido haciendo la congresista Acuña al frente de la subcomisión?

Tuve un intercambio verbal con la congresista María Acuña cuando le pregunté por varias denuncias fiscales, entre ellas una de las más antiguas que tengo, que ya lleva casi un año sin ser vista. Es sobre el tema del abandono de cargo. Su respuesta fue que analizaba las denuncias de manera cronológica, según su ingreso, y que había mucha carga acumulada.

Pero en la práctica, eso no es verdad. No existe una aplicación real del orden cronológico. Si eso fuera cierto, no se hubiera resuelto ya la denuncia del exministro Santiváñez contra la Fiscal de la Nación, por ejemplo. Y esa denuncia ya no solo fue vista, sino que ya tiene un informe de calificación. Entonces, lo que vemos es que esta subcomisión sigue una estrategia para proteger a Dina Boluarte, evitando que se la investigue mediante procesos constitucionales. Esto asegura, para ella y su entorno, una lógica de impunidad más allá del marco legal.

Ante esta insatisfacción con el manejo de la subcomisión por parte de María Acuña, ¿existen herramientas para solicitar una reconsideración de su liderazgo, dada la importancia de este espacio para el curso de la justicia respecto a las denuncias que presenta la Fiscalía?

El problema es que hay una mayoría que controla la Mesa Directiva, y, por tanto, la distribución de comisiones. Para mí el problema es ese. Porque si hubiese una búsqueda de objetividad, la subcomisión no terminaría en manos de una bancada cuyas figuras incluso son parte del Ejecutivo, como el ministro de Salud y otros. Entonces, todo responde a una lógica de repartición de poder. Lo ideal sería que la siguiente subcomisión no quede en manos de Alianza para el Progreso, pero eso depende mucho de como se vaya a ordenar la nueva Mesa Directiva.

Justamente hablaremos de eso luego. Otro tema que quería preguntarle es cómo tomó la recomendación que hizo la Fiscalía a la SAC. Como sabe, el Ministerio Público solicitó que se reconsidere el archivamiento de la denuncia. ¿Cómo observó ese movimiento?

Me parece que están intentando defender su fuero. En la medida en que no se les permite actuar y se archivan las denuncias, donde la población quisiera que también se investigue, va a haber una lógica no solo de que el Congreso se blinda, sino que también esta impunidad se extiende al sistema de justicia. Me parece que esto va a ser una de las consecuencias. Lamentablemente, en el Congreso muchas cosas se basan en votos. Mientras la mayoría considere que esto no requiera investigación, se archivara. Y para que se reabra, tendrá que haber nuevas pruebas. Queda claro que también hay un intento de bloquear investigaciones desde el Congreso.

PUEDES VER: Congresistas de Fuerza Popular y otras bancadas plantean realizar campaña política en semana de representación

Le pregunto esto porque algunos críticos han señalado que, en su momento, la Fiscalía pidió al Congreso que no intervenga en sus decisiones. Sin embargo, ahora el Ministerio Público está solicitando que se reconsidere un voto. ¿Qué opina de esa crítica? ¿Le parece válida?

Yo creo que en temas tan claves es importante garantizar un adecuado equilibrio de poderes. Si uno visita las regiones —yo acabo de salir de una reunión con dirigentes en mi región— se percibe un rechazo total al gobierno, al Congreso, y también al sistema de justicia. La gente ya no cree en nada. Hay una sensación generalizada de desesperanza.

Si garantizamos un correcto equilibrio de poderes, cada bancada ve por su fuero. Además, del lado del Ministerio Público se les responsabiliza. Hay una campaña para desprestigiarlos. Por eso que hay razones para defender su fuero. Si cada denuncia se archiva sin mayor análisis, se refuerza la percepción de impunidad y de que tampoco el Ministerio Público quiere investigar.

Mientras tanto, vuelve a ponerse en agenda la moción de vacancia como herramienta de control político. Justamente su colega de bancada, Susel Paredes, ha anunciado una moción. ¿Cómo va ese proceso? ¿Hay avances en la recolección de firmas o en la posibilidad de presentar otra?

Es un pedido colectivo, una moción conjunta. Hemos suscrito y dialogamos con varios parlamentarios. El tema son las firmas. No veo mayor interés en las firmas, pero después de junio el escneario cobrará otro peso por el escenario electoral. Seguro estas bancadas querrán desprenderse de Dina Boluarte.

¿Sabe cuántas firmas tiene actualmente?

La última vez que vi, tenía alrededor de ocho o nueve firmas.

Y le preguntaba por el tema de la vacancia porque es muy sensible: de proceder, al no haber vicepresidentes, asumiría la presidencia del Congreso. Esto le da mayor relevancia a la próxima elección de la Mesa Directiva. ¿Su bancada planea postular a alguien?

Desde el inicio hemos sostenido que la Mesa Directiva debe representar de forma plural y democrática a todos los congresistas, no solo a los que tienen el control. Nosotros nunca hemos sido parte de esa mesa ni de ningún acuerdo para su conformación. De cara a lo que viene, hasta donde sé, no hay conversaciones todavía. No sé si se repetirá la fórmula que ha dominado hasta ahora: APP, Avanza País, Fuerza Popular y Perú Libre. Esa ha sido la alianza dominante. Sobre esa base se ha definido quién dirige comisiones importantes y cómo se generan los votos. Nosotros siempre hemos tenido una posición distinta. No sé si ese mismo acuerdo se mantendrá en este nuevo periodo. Tengo la impresión —solo una evaluación personal— de que, por estar en contexto electoral, algunas bancadas que han sido calificadas de oficialistas o consideradas aliadas del gobierno no querrán tener protagonismo. Quizás eso abra la posibilidad de cambios. Pero ojo, hay que tener un discurso que busca instalar la idea de que "los caviares" quieren tomar el poder (...). Pero la realidad es que la fragmentación política y el rechazo a tanto el Ejecutivo como el Legislativo es casi total por parte de la población.