RMP: "Dina Boluarte, por ahora, está segura, le baja el dedo a Keiko Fujimori o Acuña y chau"

Rosa María Palacios, en una nueva edición de 'Sin guion', se refirió a la convocatoria a Elecciones generales para el 12 de abril del 2026 por parte de la presidenta Dina Boluarte y a la posibilidad de que esta sea vacada por el Congreso. En ese contexto, Palacios descartó que el Parlamento pueda vacar a Boluarte, debido a que las bancadas no cuentan con los votos suficientes para que una moción de vacancia sea aceptada.

Además, la abogada recordó que, cuando se censuró al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, 52 congresistas votaron en contra, se abstuvieron, pidieron licencia o no asistieron a la votación. Por ello, aseguró que la única posibilidad de que la mandataria sea vacada sería que en caso decidiera "bajarle el dedo" a César Acuña y Keiko Fujimori.

"Dina Boluarte depende de 87 votos. ¿Hay 87 votos para vacarla? Ni de casualidad. Si en el caso Santiváñez con el escándalo que era el Gobierno ha tenido 52 votos, es el núcleo duro de apoyo que tiene la señora presidenta. Y si tienes 52 votos no te pueden vacar, porque no hay 87 votos. Entonces, Dina Boluarte está por ahora segura. Le baja el dedo a César Acuña, le baja el dedo a Keiko Fujimori y ahí sí chau. Ellos por ahora la necesitan", dijo Rosa María Palacios.

RMP: "Ojalá tengamos una elección libre y transparente"

En otro momento, Rosa María Palacios comentó sobre las elecciones generales y la decisión que tomen las y los peruanos en las urnas. Enfatizó que espera que los comicios se desarrollen de manera libre, transparente y justa. Además, criticó la forma en que legislan el Congreso y el Gobierno, y los comparó con las dictaduras que se viven en Venezuela y Nicaragua.

"Ojalá que, efectivamente y es lo que todos esperamos, tengamos un proceso libre justo y transparente donde gane (el candidato que) las personas, que la mayoría de los peruanos quieran poner en el poder, eso es democracia, no que gane el candidato que a mí me gusta, eso no es democracia eso es arbitrariedad, autoritarismo, totalitarismo, pero no es democracia", expresó Rosa María Palacios.

"Lamentablemente en América Latina el ejemplo de la poca democracia se expande rápido y muchas de las cosas que este Gobierno ha hecho legislativamente, este Congreso lo que ha hecho se parece demasiado a Venezuela y a Nicaragua", añadió.