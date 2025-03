Jaime Chincha sobre posible vacancia a Boluarte: "Es tan malo este Gobierno que cualquiera lo puede hacer mejor"

Jaime Chincha señaló que la posible vacancia contra Dina Boluarte no afectaría el curso de las elecciones de 2026. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR.

Jaime Chincha señaló que la posible vacancia contra Dina Boluarte no afectaría el curso de las elecciones de 2026. Foto: composición de Jazmín Ceras/LR.

En la reciente edición de 'Del hecho al dicho', Jaime Chincha comentó sobre la posibilidad de que la presidenta de la República, Dina Boluarte, sea vacada tras el anuncio de Susel Paredes, quien alista una moción de vacancia por incapacidad permanente por el caso de las cirugías estéticas en las que la mandataria mintió al decir que eran por necesidad médica. El periodista expresó también que, en caso se diera la vacancia, esto no perjudicaría el proceso electoral, ya que considera que cualquier Gobierno sería mejor que el actual.

"Técnicamente sí puede ser vacada. Que los congresistas quieran hacerlo, no. Que convenga o no de cara al proceso electoral, la verdad es que es irrelevante, porque es tan malo este Gobierno que cualquier lo puede hacer mejor o menos malo", expresó.

Ante los comentarios hechos por la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, haciendo referencia a que no hay motivos para vacar a Boluarte por la inexistencia de una sentencia y que las personas que no votaron por ella no pueden exigirle cuentas, Chincha opinó que esas declaraciones son "una grandísima equivocación" por parte de Barbarán.

"Todos y todas tenemos el derecho y el deber de pedirle cuentas (…) Esas declaraciones dan vergüenza, porque ya lleva cuatro años en el parlamento y no entiende cuales son sus obligaciones. Queda claro que (Dina Boluarte) puede hacerse las cirugías que quiera, cuando quiera y donde quiera, con su plata, avisando al Congreso, pero no hizo ni lo uno ni de lo otro", comentó.

PUEDES VER: Dina Boluarte busca calmar las aguas y convoca a elecciones generales para el 2026

Entrevista con José Villalobos, especialista en derecho electoral

Ante las dudas referentes al plazo de inscripción de los 32 partidos políticos que se encuentran pendientes para participar en las elecciones de 2026, el especialista en derecho electoral, José Villalobos, dijo en entrevista con Jaime Chincha que hay una contradicción entre lo establecido en la ley electoral y con lo dicho por el presidente del JNE. "El artículo 4 de la Ley de Organizaciones Políticas señala que los partidos inscritos hasta el plazo final de convocatoria, que vence el 12 de abril, podrán participar", aclaró.

Sobre las leyes electorales que propone cambiar la Comisión de Constitución, liderada por el congresista Fernando Rospigliosii, Villalobos comentó que aun el Congreso tiene plazo de aprobar cualquier ley hasta el 11 de abril para que entren en vigencia en esta convocatoria. "Las leyes aprobadas del 12 de abril en adelante se aplicará en las siguiente elecciones", precisó.