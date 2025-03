Keiko Fujimori ya está en campaña electoral: viajó a Cajamarca en medio de la crisis por inseguridad

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, fue vista haciendo campaña en el centro poblado de Combayo en Cajamarca. Junto a pobladores y productores del lugar, se le vio vistiendo una pollera y el típico sombrero chotano confeccionado de tejidos con paja de palma.

"Me pongo a disposición de ustedes y al servicio de ustedes para ayudarlos a que sus productos tengan un mercado más grande (…) Yo no sé lo que me depara el destino, pero disfruto ayudar; eso me enseñó mi papá y mi mamá", dijo Keiko Fujimori, quien empieza a viajar al interior del Perú a un mes de que Dina Boluarte convoque a elecciones presidenciales para 2026.

"Yo viajo, conozco, pero, sobre todo, escucho, miro y siento lo que sienten las personas (…) De donde esté, con cargo o sin cargo, con responsabilidad o sin responsabilidad, seguiré siendo esa voz." añadió Fujimori en su diálogo con los integrantes del centro poblado de Combayo.

Keiko Fujimori cambió de postura y no descartó postular

El 22 de octubre de 2024, Keiko Fujimori, durante una entrevista en España, manifestó que todavía no ha tomado una decisión sobre su posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2026. En este contexto, mencionó que consultará con su familia y sus hijas antes de determinar si se presentará a los comicios por cuarta vez consecutiva.

"Yo todavía no he tomado esa decisión (de postular a las elecciones presidenciales 2026), es algo que voy a tener que conversar con mi familia, con mis hijas", declaró la fundadora de Fuerza Popular.

En aquella ocasión, calificó de singular el panorama político que se vive en el país, por el número de partidos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"El panorama político en el Perú es un escenario singular nunca antes visto. Históricamente, hemos tenido entre 8 a 12 partidos políticos, sin embargo, las normas fueron cambiadas 5 años atrás y, en estos momentos, tenemos 35 partidos vigentes y, posiblemente, enfrentemos la próxima elección con 45 partidos políticos", añadió Keiko.

Keiko Fujimori viaja en plena crisis por inseguridad ciudadana

El viaje de Keiko Fujimori se da en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el Perú y por el cual un sector del Congreso piden la salida del ministro Juan Santiváñez tras últimos asesinatos.

Si bien la bancada de Fuerza Popular presentó una moción de censura contra Juan Santiváñez para que se debata en el Pleno del Congreso, un hecho que llama la atención es que Keiko Fujimori no se ha pronunciado sobre la gestión del titular de la cartera del Interior.

Para el profesor de Ciencias Políticas de la UNMSM, Alejandro Mejía, Fujimori no estaría asumiendo la responsabilidad política como líder de su bancada, la cual a través del Congreso blindó al actual Gobierno de Dina Boluarte. "El blindaje desde el Congreso van a generarle serios cuestionamientos a su potencial candidatura presidencial", precisó.

¿Por qué Cajamarca?

Según Mejía, un partido de alcance nacional como Fuerza Popular siempre tiene claro que pese a que aún no se han convocado a elecciones generales, están en trabajo político permanente. "Cajamarca siempre ha sido una región importante para el fujimorismo así como otras regiones del norte, y lo que también se debe estar evaluando son potenciales alianzas con movimientos regionales", añadió.