Rosangella Barbarán defiende a Dina Boluarte y minimiza críticas: "Si no votó por mí, no puede reclamarme"

Durante una transmisión en TikTok, la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, se pronunció sobre las investigaciones que enfrenta la presidenta Dina Boluarte. La legisladora aseguró que ni el caso de los relojes Rolex ni las cirugías a las que se sometió la mandataria constituyen delitos ni causales de vacancia. No obstante, omitió mencionar que uno de los cuestionamientos hacia Boluarte radica en su ausencia del cargo por al menos dos semanas debido a dichas intervenciones quirúrgicas. De acuerdo con la Constitución peruana, la vacancia presidencial puede ser declarada por incapacidad moral.

Por otro lado, si bien Barbarán trató de mostrarse empática con la actual situación de violencia que atraviesa el Perú, terminó arremetiendo contra sus espectadores al indicar que no permitirá que personas que no votaron por ella le reclamen por la inseguridad ciudadana. "No voy a permitir que alguien que no votó por mí, que abraza ideas radicales de izquierda, me reclame a mí cuando yo no soy partícipe de este Gobierno", indicó.

Rosangella Barbarán solo obtuvo 22,574 votos en las elecciones generales de 2021, lo que equivale al 0.07% del total de peruanos. Esta sería la cifra de peruanos que podrían reclamarle algo, según sus propias declaraciones en el live que realizó.

Rosangella Barbarán defendió a Dina Boluarte

En otro momento de su transmisión, la parlamentaria alegó que debido a que no existe una sentencia contra Dina Boluarte, no podría entrar la figura de Incapacidad moral. "Se le abren procesos por el reloj, por la rinoplastia, cuando saben que esas cosas no son delito", alegó, pero no toma en cuenta que el descanso médico por cirugías sí correspondería a la incapacidad moral por abandono del cargo.

Este es el motivo por el que la congresista Susel Paredes está impulsando una vacancia contra la presidenta. Esta propuesta será impulsada por el parlamentario Roberto Sánchez de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.