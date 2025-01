PUCP anuncia que festival donde se presentará la obra 'María Maricón' se realizará en marzo

En un comunicado emitido por el rectorado, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) informó que el 24° Festival Saliendo de la Caja ha sido reprogramado para la segunda quincena de marzo, tras una serie de acciones tomadas debido a la controversia generada por la obra de teatro "María Maricón", luego que el Ministerio de Cultura pidiera censurarla bajo el argumento de proteger "el derecho a la libertad religiosa y las festividades religiosas" pese a que aún no había sido estrenada.

La universidad explicó que la decisión de suspender temporalmente el festival respondió a una evaluación de la situación por la polémica sobre la pieza gráfica del evento, la cual contenía el logotipo y signos distintivos de la PUCP. "Dicha suspensión nunca tuvo la intención de cancelar el Festival ni censurar su contenido", señalan en el comunicado. Posteriormente, se convocó a una reunión con el decano de la Facultad de Artes Escénicas y la directora del Centro Cultural de la universidad para analizar el caso y determinar qué acciones iban a tomar.

El rectorado de la Católica explica que, como resultado de dichas reuniones, se acordó un proceso de diálogo y revisión que permitiera recoger las inquietudes y propuestas de la comunidad universitaria. "La controversia se desarrolla en un contexto país (sic) de polarización y una coyuntura social y política particular en el Perú, donde los espacios académicos cumplen un rol importante en la defensa de derechos", expresaron.

Finalmente, la PUCP aseguró que seguirá trabajando en la reprogramación del festival bajo condiciones que garanticen el cumplimiento de sus principios éticos, democráticos y católicos, ratificando su posición en contra de la censura y en favor de un ambiente de diálogo abierto y respetuoso.

Comunicado de la PUCP sobre la suspensión del festival tras polémica por obra María Maricón.

Director de la obra María Maricón se pronuncia tras su cancelación: "No critica la religión"

Gabriel Cárdenas, director de la obra de teatro ‘María Maricón’, se pronunció tras la controversia y suspensión del festival de la PUCP y aclaró que su obra no busca criticar a la religión católica, sino explorar sus experiencias personales como homosexual en una sociedad machista. "La obra no critica a la religión porque es lo que están diciendo mucho. Yo, como devoto de algunas vírgenes, me soportan en escena y me ayudan a contar mi historia" explicó.

Asimismo, el director dijo que el uso de símbolos religiosos y danzas folklóricas son herramientas para abordar temas de opresión social y conflicto de género.

Cárdenas recalcó que la historia de ‘María Maricón’ surge como una reflexión sobre los valores inculcados durante su educación religiosa y su impacto en las dinámicas familiares. “¿Por qué hago una obra sobre la religión católica? Porque fui formado 14 años bajo sus normas machistas y opresoras”, escribió en sus redes sociales.