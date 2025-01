La obra ‘María Maricón’, dirigida y protagonizada por Gabriel Cárdenas, ha sido el centro de una controversia que ha provocado su cancelación por parte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Ministerio de Cultura (MINCUL). La puesta en escena, que explora temas como la fe católica, la discriminación y el género, desató críticas de líderes religiosos y políticos.

En redes sociales, varios usuarios y colectivos culturales han manifestado su apoyo a Gabriel Cárdenas y han señalado que la cancelación es un retroceso para las artes escénicas en el país. Sin embargo, para otros, la decisión fue necesaria para evitar un mayor enfrentamiento con sectores religiosos y tradicionales de la sociedad peruana.

Director de la polémica defiende su obra de teatro 'María Maricón'

Gabriel Cárdenas, director de la obra ‘María Maricón’, rompió el silencio tras la cancelación de su propuesta teatral. En declaraciones al programa ‘Amor y fuego’ y a través de su cuenta de Instagram, el artista explicó que la obra es una exploración personal que no pretende criticar a la religión católica.

“La obra no critica a la religión porque es lo que están diciendo mucho. Yo, como devoto de algunas vírgenes, me soportan en escena y me ayudan a contar mi historia”, expresó Gabriel Cárdenas para 'Amor y fuego'. Además, señaló que la propuesta utiliza símbolos religiosos y danzas folklóricas peruanas como herramientas escénicas para explorar el conflicto entre religión, género y opresión social. “Uso a las vírgenes y santas de las cuales he sido o soy devoto para contar mis vivencias como homosexual en una Lima machista donde me han discriminado varias veces”, escribió en su cuenta de Instagram.

El director también explicó que la obra fue concebida como una forma de cuestionar las normas machistas inculcadas desde su formación religiosa: “¿Por qué hago una obra sobre la religión católica? Porque fui formado 14 años bajo sus normas machistas y opresoras (…) Porque, por su formación, mi papá tenía los mismos pensamientos, pero gracias a Dios recapacitó”.

Ministerio de Cultura cancela obra 'María Maricón'

El anuncio de la obra desató una ola de críticas en redes sociales y por parte de líderes religiosos y políticos, quienes calificaron el uso de símbolos religiosos como ofensivo y una falta de respeto hacia la fe católica. Ante la creciente polémica, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) emitió un comunicado el 11 de enero de 2025 en el que anunció la cancelación de ‘María Maricón’ y de todo el 24° Festival 'Saliendo de la Caja'. La universidad se disculpó por el “mal uso de símbolos religiosos” y reafirmó su compromiso con los valores institucionales, destacando la importancia de mantener una comunidad plural y respetuosa.

El Ministerio de Cultura también intervino en el caso y denegó la presentación de la obra, argumentando que era necesario proteger el "derecho a la libertad religiosa y las festividades religiosas". En su comunicado oficial, el MINCUL justificó la decisión como una medida para evitar conflictos relacionados con las creencias de la población, lo que llevó a la suspensión definitiva de las funciones que estaban programadas para los días 30 y 31 de enero en la PUCP.