Cardenal Carlos Castillo sobre obra teatral María Maricón: “Aquí nadie ha querido destruir la imagen de la virgen”

El cardenal Carlos Castillo se pronunció sobre la obra teatral María Maricón que promueven los alumnos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que fue censurada por el Ministerio de Cultura por supuestamente atentar contra fe católica. La autoridad eclesiástica señaló que "nadie ha querido destruir la imagen de la virgen", aunque sí reconoció que la imagen propalada es denigrante, por lo que el hecho es materia de investigación en la universidad.

“En la obra no hay nada. La universidad es un lugar para que haya discernimiento, esclarecimiento, reflexión y visión crítica; por eso, cuida para que se haga con claridad, profundidad y sin frivolidad (..) Debemos evitar la exageración de realizar movilizaciones; aquí nadie ha querido destruir la imagen de la Virgen, aunque la imagen que ha salido es denigrante y todos lo hemos rechazado: los obispos y todos", dijo Carlos Castillo en declaraciones para RPP.

El arzobispo de Lima adelantó, además, que el festival se ha retomado e incluye la representación escénica de María Maricón, debido a que, si bien hay una imagen distorsionada de la virgen María en la propaganda, esto no implica que el contenido elaborado por los estudiantes sea una falta de respeto.

"La mano que desarrolló todo el trabajo para organizar el festival, que está en investigación, no es la misma mano que hizo la propaganda, y esta sale distorsionada, con una desfiguración del rostro de la Virgen María. Sin duda, no es lo que los estudiantes han hecho (…) Los estudiantes organizaron bastante bien el festival y pronto se presentará el festival con todo lo que se ha preparado porque se tiene que conocerse lo que habían realizado los estudiantes”, añadió el cardenal ”, dijo Carlos Castillo en declaraciones para RPP.

Cardenal Carlos Castillo cuestiona a Ministerio de Cultura

En esa crítica, el arzobispo de Lima no dudó en cuestionar la injerencia del Ministerio Cultura, quien el pasado 14 de enero, censuró la obra teatral.

"Había un cierto aire de censura en el Ministerio de Cultura que no tuvo por qué intervenir porque cuando hay estas reacciones nos tocaría abordar el tema los religiosos, en principio el ministerio no tendría por qué intervenir porque no se trata de una censura por parte de la universidad sino una suspensión", cuestionó el arzobispo este último sábado.

Anteriormente, el sacerdote diocesano, a través de una carta a la opinión pública, aclaró que no había una censura y que solo se había suspendido el festival de artes escénicas Saliendo de la Caja.

"Como su arzobispo y gran canciller de la PUCP, mi más profunda indignación y rechazo a la publicidad injuriosa hacia nuestra fe cristiana de una obra incluida en un Festival de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, que ha sido ya suspendido hasta que se rectifiquen los elementos agresivos e irrespetuosos contra la fe de nuestro pueblo", sostuvo.