Arte transgresor: ¿Por qué suspendieron el Festival Saliendo de la Caja?

Devotos han rezado en latín en el frontis de un centro cultural. El alcalde de Lima ha llamado “blasfemos” a un grupo de artistas y, desde el Congreso, enviaron oficios con carácter de urgencia. El ministerio de Cultura defendió los valores de la iglesia católica como “patrimonio de nuestro país” y, en menos de 24 horas, se ha suspendido uno de los pocos festivales de artes escénicas que existen en Lima.

“¿Por qué hago una obra sobre la religión católica? Porque fui formado 14 años bajo sus normas machistas y opresoras. La obra no critica a la religión. Uso a las vírgenes de las cuales soy devoto para contar mis vivencias”, escribió en Instagram, Gabriel Cárdenas, jefe de proyecto, director y actor de la obra María maricón.

La polémica en redes sociales inició el martes. En el afiche, el artista se viste de la Virgen María, pero la puesta en escena es presentada como una obra testimonial. “Explora el conflicto entre la religión y el género, a través de la deconstrucción de diferentes vírgenes y santas católicas. Utilizando danzas folklóricas, cantos, textos religiosos y populares”.

Desde el Congreso, Norma Yarrow y Patricia Chirinos, pidieron explicaciones al ministerio y a la Comisión de Cultura. “Esta gentuza que no asoma por un teatro, ahora le importa. Igual montarán la obra en otro lado, y será un éxito. Sea buena o mala, le han hecho el ‘bumerán’ publicitario de su vida”, escribió Eduardo Adrianzén.

El Festival Saliendo de la Caja se realiza cada año y presenta los trabajos finales de los alumnos de la Pontificia Universidad Católica. Es decir, cada obra que estuvo en cartelera cumplió los criterios de evaluación de la misma casa de estudios. Sin embargo, la PUCP pidió disculpas y suspendió el festival que iba a estrenar seis obras.

En X, Sergio Llusera, director del Centro Cultural de la Pacífico, abogó por la libertad de creación. “Si a un colectivo no le gusta que personifiquen en una obra al presidente porque para ellos es su ‘padre de la patria’, entonces, ¿censuramos? Si a otro le duele que se hable de la corrupción en el país porque su patria es su origen, ¿censuramos? Válido que no guste algo, pero en democracia se discuten ideas, no se censuran: eso es autoritarismo, dictadura”.

"La censura al festival es, en primer lugar, una cortina de humo. El fanatismo religioso es muy útil para los fines de los políticos corruptos, reacciona rápido y sirve muy bien para producir ruido que nos distraiga de las cosas que sí nos deberían indignar", Mariana de Althaus.

"Pasaron de tratar de convocar a 485 personas para llenar sus únicas dos funciones en el CCCPUCP, a que su proyecto final como alumnos de artes escénicas de la PUCP se discuta a nivel nacional. Póngales 20", David Carrillo.

“Imperará siempre una sana conversación”

Por la tarde, el cardenal Carlos Castillo se dirigió a la comunidad universitaria y mostró su rechazo a la publicidad de la obra. “En la PUCP imperará siempre una sana conversación sobre los problemas humanos, incluso religiosos, que pueden generar repercusiones graves para la vida de las personas. Así como hubo y hay en la Iglesia una real agresión desde sectores que hicieron de la fe una ideología para dominar y destruir personas, y por ejemplo, se dedicaron a enriquecerse, también existen personas que frivolizan la fe”.

La Facultad de Artes Escénicas (FARES), emitió un comunicado lamentando que el afiche haya ofendido a la Iglesia, pero anuncian que el festival volverá con la misma programación. “Nos comprometemos a hacer las gestiones pertinentes para encontrar las mejores condiciones posibles para su pronta realización, manteniendo la programación de las obras originalmente previstas. Nos reafirmamos en la importancia de defender la libertad de creación y los valores democráticos”. Los estudiantes hicieron un plantón y mostraron carteles con las frases: “Igual salimos” y “los artistas resistimos”.