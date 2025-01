La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en Lima, luego de que el alcalde Rafael López Aliaga la invitara a ser parte de las celebraciones por el aniversario de la capital de nuestro país. Como parte de las actividades programadas, Díaz Ayuso visitó una localidad ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho. En declaraciones a la prensa, la alcaldesa de la capital española compartió sus impresiones sobre el lugar que visitó.

"La hispanidad es uno de los fenómenos más importantes que hemos creado. Hablamos de una comunidad de más de 600 millones de personas que compartimos una forma alegre, mestiza y valiente de ver la vida. Basta con ver este lugar, donde hay una población que se encuentra en situación de pobreza, pero, sin embargo, es alegre, amable y humilde. Eso refleja una forma de ver el mundo que nos representa a todos", declaró.

Las palabras de Díaz Ayuso generaron polémica, ya que ciertos usuarios en redes sociales aseguraron que su posición, lejos de ser favorable y positiva para la imagen del trabajador peruano, dejaba de lado la crítica hacia la falta de gestión por parte de los políticos y la desigualdad presente entre los peruanos de sectores más desfavorecidos.

"Romantiza la ineptitud de una clase política corrupta que no ha logrado resolver los problemas de la población"

La República contactó al sociólogo Johnattan Rupire, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), para que de su opinión sobre los dichos de Díaz Ayuso. El sociólogo consideró que las declaraciones de Ayuso no solo "romantizan" la pobreza, sino que también impiden generar críticas hacia la gestión de los gobernantes que permiten la pobreza mencionada por la presidenta de Madrid.

"En este caso, la romantización de la pobreza busca ocultar el origen de dicha pobreza, que en gran medida radica en lo que la señora denomina 'hispanidad', la cual no ha sido más que una forma de exclusión racista de las mayorías de este país. Al mismo tiempo, con esas declaraciones, también intenta romantizar la ineptitud de una clase política corrupta que no ha logrado resolver los problemas de la población. Responde de esta manera a quienes la han invitado y le van a condecorar. Además, no olvidemos que la homenajeada del alcalde está vinculada a situaciones de corrupción en Madrid y que, en su propio territorio, más de 1000 familias en el sector de Cañada Real carecen de electricidad y se enfrentan al invierno en las peores condiciones. Esas familias tampoco están alegres", indicó.

Por su parte, el maestro en sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) , Pavel Aguilar, consideró que los dichos de Díaz Ayuso recrean una narrativa para recrear una imagen falsa de las locaciones marginalizadas de nuestro país:

"No es la primera ni será la última vez que se romantiza la pobreza de un país en 'vías de desarrollo', en este caso el nuestro. Ya sea como la ficción de un lugar ancestral 'atrapado en el tiempo' o la imagen de un paraíso habitado por nativos solícitos con el turista, estos discursos construyen la idea de comunidades más o menos homogéneas, pintorescamente ingenuas y de un atractivo 'aesthetic', en el que se entremezclan las carencias materiales y algunos elementos culturales convenientemente alineados con ciertos discursos ideológicos", indicó.

En esa línea, Aguilar se mostró crítico con las palabras de la presidenta de Madrid: "En las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no solo se ensalza la supuesta alegría de los peruanos pobres, sino que, además, se sugiere que la fuente de esta estoica gracia sería la 'hispanidad'. Para empezar, la satisfacción de las necesidades materiales no necesariamente se traduce en lo que solemos llamar felicidad; al contrario, hay una relación mucho más compleja entre ambas variables (véase el Índice de Bután). Así, no solo resulta excesivo (y grosero), sino también instrumental levantar la ficción de la hispanidad (lo que sea que esto represente en un país multicultural como el nuestro) para edulcorar la pobreza peruana, mientras se hace eco de un discurso ultraconservador y colonial, como ya nos tienen acostumbrados los voceros de la extrema derecha española", concluyó

¿Quién es Isabel Díaz Ayuso?

Isabel Díaz Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid desde 2019 y líder del Partido Popular (PP) de la Comunidad de Madrid desde 2022. Su carrera política comenzó con un pacto con los partidos políticos Ciudadanos y Vox, que la llevó a la presidencia de la capital española en 2019. En 2021, consiguió su reelección tras convocar elecciones anticipadas, y en 2023 logró la mayoría absoluta, lo que le permitió formar un gobierno exclusivamente del PP. Su liderazgo ha sido marcado por su firme postura conservadora y una gestión que ha polarizado la opinión pública.

Díaz Ayuso ha sido reconocida por medios como The New York Times y Financial Times, quienes han destacado su giro a la derecha y su estilo populista, similar al de figuras como Donald Trump. Ha generado controversia por sus posturas sobre el aborto, la ley LGBT, el cambio climático y el feminismo, desafiando con frecuencia las corrientes progresistas. Su gestión durante la pandemia de COVID-19 también fue criticada, especialmente por decisiones en torno a los criterios de hospitalización para mayores en residencias, lo que desató un intenso debate.

A lo largo de su carrera, Díaz Ayuso ha estado envuelta en diversas polémicas, tanto por sus decisiones políticas como por aspectos personales. Los escándalos relacionados con su pareja, Alberto González Amador, quien ha sido acusado de fraude fiscal y corrupción, han empañado su imagen. A pesar de las controversias, su influencia en la política española continúa siendo significativa, y se ha posicionado como una de las principales figuras en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).