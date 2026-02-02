Lo que se sabe, lo que se ha probado y lo que sigue sin explicación en la relación Trump–Epstein

La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein se extendió por décadas, marcada por encuentros sociales, negocios y vínculos personales que luego estuvieron en el centro de investigaciones judiciales. Desde clubes exclusivos en Nueva York hasta matrimonios y subastas millonarias, los caminos de ambos se cruzaron en múltiples ocasiones, dejando registros documentados de sus interacciones.

Los cargos contra Epstein por abuso sexual a menores y los vínculos de Trump con el empresario generaron múltiples escándalos y procedimientos judiciales. A lo largo de los años, cada evento dejó constancia en los tribunales, en medios de comunicación y en declaraciones públicas, mostrando una red de relaciones que incluye acuerdos legales, demandas civiles, arrestos y muertes de personas cercanas.

Los documentos revelados por el gobierno estadounidense confirman vuelos compartidos, eventos sociales y correspondencia que plantean interrogantes sobre la naturaleza del vínculo entre Trump y Epstein. Aunque los documentos publicados no implican a Trump en ningún comportamiento ilegal, evidencian situaciones que aún no se explican por completo y que continúan generando polémica en Estados Unidos y el mundo.

1980–2000: El ascenso de Epstein y los primeros contactos con Trump

Jeffrey Epstein alcanzó la fama y la fortuna tras dirigir su propia firma financiera y moverse en círculos de riqueza e influencia. Entre aquellos con quienes socializó e hizo negocios estaba Donald Trump, el expresidente de EE. UU. Bill Clinton, Michael Jackson, príncipe Andrés del Reino Unido y otros. Durante los años 90, Epstein y Trump coincidieron en múltiples eventos sociales en Mar-a-Lago, incluyendo fiestas con animadoras de la NFL y competencias para elegir modelos de calendario, en las que fueron los únicos dos invitados.

Los registros de vuelo incluidos en los archivos muestran que Trump voló al menos siete veces en el jet privado de Epstein, mientras que Clinton voló en al menos 17 ocasiones hacia destinos como Siberia, Marruecos, China y Armenia. Estas interacciones formaban parte del círculo social de Epstein, que mezclaba actividades profesionales con eventos de ocio. Los documentos publicados en 2025 y 2026 permiten reconstruir estas conexiones sin implicar delitos.

2000–2004: La ruptura y los primeros conflictos

A principios de los años 2000, la relación entre Trump y Epstein se tensó. Virginia Giuffre, de 16 años, trabajaba en Mar-a-Lago cuando fue reclutada por Epstein y Maxwell para su red de tráfico sexual. Años más tarde, en 2025, Trump explicó que tuvo una pelea con Epstein después de que este "robara" a jóvenes del spa Mar-a-Lago, incluyendo a Giuffre. "No lo sé. Creo que trabajaba en el spa, creo que sí. Creo que era una de las personas. Sí, él la robó. Y, por cierto, ella no tenía ninguna queja sobre nosotros, como saben. Ninguna en absoluto", dijo el mandatario. Al mismo tiempo, Trump y Epstein compitieron por la propiedad Maison de l’Amitie en Palm Beach, que Trump ganó en una subasta por más de US$41 millones, lo que marcó un enfrentamiento público entre ambos.

Antes de la ruptura definitiva, Trump se refirió a Epstein en una entrevista de 2002 con New York Magazine: “Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo, incluso dicen que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas son bastante jóvenes”. En 2003, Trump fue uno de los casi 50 contribuyentes a un álbum de cumpleaños para Epstein, junto con Bill Clinton, Vera Wang y Alan Dershowitz. El álbum contenía un boceto de una mujer con un saludo mecanografiado: “Un amigo es algo maravilloso. Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro secreto maravilloso”, y al pie aparecía una firma que parecía ser de Trump.

2005–2009: Investigación y acuerdo judicial de Epstein

En 2005, la policía de Palm Beach inició una investigación tras denuncias de adolescentes que recibían pagos por masajes sexuales en la residencia de Epstein. Cuando un gran jurado lo acusó formalmente en 2006, la naturaleza relativamente trivial del cargo provocó quejas de que Epstein había recibido un trato especial. Durante esos años, la atención mediática y legal sobre Epstein se intensificó, mientras que Trump ya había distanciado públicamente su relación con el financista.

En 2008, Epstein se declaró culpable de dos cargos estatales: solicitar prostitución y solicitar prostitución a una menor. Fue sentenciado a 18 meses de prisión, aunque se le permitió trabajar durante el día en su oficina y regresar por la noche. El acuerdo incluyó inmunidad para Epstein, cuatro cómplices identificados y “cualquier posible cómplice”. Durante este periodo, según los documentos publicados en 2025 y 2026 no muestran implicaciones legales de Trump, aunque sí evidencia la interacción previa entre ambos.

2010–2019: Revelaciones parciales y arresto final

Entre 2011 y 2015, Virginia Giuffre hizo públicas sus acusaciones contra Epstein y Maxwell. “En 2011, la identidad de Jane Doe 102 se hizo pública cuando Giuffre vendió su historia y una fotografía con el príncipe Andrés al periódico británico The Mail on Sunday”. Estos hechos permitieron conectar las denuncias civiles con la red de tráfico sexual de Epstein y su círculo social.

El 6 de julio de 2019, Epstein fue arrestado por dos delitos federales: tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Su muerte el 10 de agosto de 2019 fue declarada suicidio, aunque los teóricos de la conspiración cuestionan esta versión. Los registros publicados muestran vuelos, correspondencia y fotografías que incluyen a Trump y otras figuras públicas, sin probar delitos. Según los archivos, aparecer en los documentos no implica haber cometido ninguna irregularidad.

2020–2026: Publicación de archivos y preguntas sin respuesta

En 2020, Ghislaine Maxwell fue acusada de diversos delitos sexuales, como trata de personas, conspiración y transporte de menores con fines sexuales ilegales. Fue declarada culpable en 2021 y sentenciada en 2022 a 20 años de prisión. En 2020, Donald Trump dijo sobre Maxwell: "Le deseo lo mejor. No busco nada malo para ella". Durante su candidatura a la presidencia en 2024, Trump afirmó con ambivalencia que publicaría los archivos de Epstein en una entrevista con Fox News. "Supongo que sí", dijo, antes de añadir que no querría que la vida de la gente se viera afectada por "falsedades". Y concluyó: "Pero creo que sí los publicaría".

Es así como el 19 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia publicó cientos de miles de documentos. El 30 de enero de 2026, la fiscal general adjunta Blanche anunció la publicación de alrededor de 3.000.000 de páginas, 2.000 videos y alrededor de 180.000 imágenes, incluyendo correspondencia y registros de vuelo que mencionan a Trump, otros políticos y empresarios, sin probar culpabilidad.

Según el Departamento de Justicia, algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump. Las sobrevivientes de Epstein expresaron su indignación: “Una vez más, se revelan los nombres e información que identifica a las sobrevivientes, mientras que los hombres que abusaron de nosotras permanecen ocultos y protegidos”, afirmaron. El Congreso también intervino, declarando inicialmente a los Clinton en desacato antes de que cedieran y accedieran a testificar en febrero de 2026.