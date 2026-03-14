La proyeción se dio sobre el mar Amarillo, impactando en objetivos insulares previamente designados. Foto: AFP.

La proyeción se dio sobre el mar Amarillo, impactando en objetivos insulares previamente designados. Foto: AFP.

Corea del Sur informó sobre el lanzamiento de 10 misiles balísticos por parte de Corea del Norte hacia el mar, mientras Seúl realizaba ejercicios militares junto a Estados Unidos. La Guardia Costera de Japón señaló que uno de estos proyectiles impactó en su zona marítima. Sin embargo, el misil habría caído fuera de la zona económica exclusiva, según informó la emisora pública NHK, que citó al Ejército nipón.

"Nuestras fuerzas armadas mantienen un firme estado de alerta, al tiempo que comparten estrechamente información sobre misiles balísticos norcoreanos con las partes estadounidense y japonesa, en medio de una mayor vigilancia para prevenir nuevos lanzamientos", indicó la fuerza surcoreana en un comunicado citado por la agencia Yonhap.

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Amenazas indirectas

La proyección se realizó sobre el mar Amarillo y cayó en objetivos insulares previamente designados. El lanzamiento se produjo en paralelo al ejercicio Freedom Shield, que comenzó el lunes y se prolongará hasta el 19 de marzo, con la participación de cerca de 18 000 efectivos.

A pesar de que Seúl y Washington sostienen que las maniobras tienen un carácter defensivo, Pyongyang las calificó como un ensayo de invasión, lo que incrementó las tensiones.

El hecho se dio apenas días después de que Kim Jong-un supervisara una prueba similar.

La palabra del régimen

En respuesta a estas acciones, Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, emitió un comunicado en el que advirtió que tales prácticas podrían tener "consecuencias terribles".

Mientras tanto, las autoridades de Corea del Sur y Estados Unidos insisten en que los entrenamientos buscan mejorar la preparación operativa conjunta mediante simulaciones y ejercicios de campo, aunque la administración de Kim sigue interpretando estas actividades como una amenaza directa a su soberanía.