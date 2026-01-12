¿Quiénes son los 50 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Delcy Rodríguez, según Foro Penal?
La ONG venezolana publicó, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), un listado confirmando las identidades del medio centenar de presos políticos excarcelados hasta el 12 de enero.
- "Los presos políticos están siendo usados como monedas de cambio", denuncia Luis Villasana, coordinador de Vente Venezuela
- El Vaticano intentó negociar con EE.UU. el asilo para Maduro en Rusia antes de ser capturado, según The Washington Post
El lunes 12 de enero de 2026, la organización no gubernamental Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, compartió una lista de los 50 presos políticos excarcelados por el régimen de Delcy Rodríguez, una cifra que contrapone a los 116 liberados que comunicó el chavismo a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.
Además de las exigencias de libertad, muchos ciudadanos y organizaciones denunciaron el incremento de la cifra de personas muertas bajo custodia del Estado, la cual asciende a 26 desde 2015, según lo comunicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
TE RECOMENDAMOS
COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS
PUEDES VER: Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia
Foro Penal reporta 50 presos políticos excarcelados en Venezuela
La ONG compartió por sus redes sociales los nombres de las 50 personas que fueron excarceladas entre el 8 de enero y el 12 del presente mes. Tanto ciudadanos extranjeros como nacionales fueron puestos en libertad. Algunos salieron desde Los Teques, Rodeo I y El Helicoide, el centro de torturas más grande e imponente del país. Las identidades publicadas por Foro Penal son:
|Nombres
|Nacionalidad
|Centro de detención
|Rocío del Carmen San Miguel Sosa
|español-venezolana
|Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I de máxima seguridad (El Helicoide)
|Miguel Moreno Dapena
|español
|Internado Judicial Rodeo I
|José María Basoa Valdovinos
|español
|Internado Judicial Rodeo I
|Andrés Martínez Adasme
|español
|Internado Judicial Rodeo I
|Ernesto Gorbe Cardona
|español
|Internado Judicial Rodeo I
|Enrique Octavio Márquez Pérez
|venezolano
|El Helicoide
|Biagio Pilieri Gianninoto
|italiano/venezolano
|El Helicoide
|Larry Arcesio Osorio Chia
|venezolano
|El Helicoide
|Aracelis del Carmen Balza Ramírez
|venezolana
|El Helicoide
|Didelis Raquel Corredor Acosta
|venezolana
|El Llanito
|Virgilio José Laverde Márquez
|venezolano
|Sede del CICPC, Angostura, estado Bolívar
|Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco
|italiano/venezolano
|Sebin
|Diógenes Omar Angulo Molina
|venezolano
|Dirección de Investigación Penal (DIP) del CPNB
|Luis Aquiles Rojas Velásquez
|venezolano
|PNB
|Yanny Esther González Terán
|venezolana
|CICPC
|Luis Fernando Junior Sánchez Flores
|colombiano/venezolano
|CICPC Los Teques
|Federico Tomás Ayala Zawiska
|venezolano
|Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II – Máxima Seguridad (DGCIM)
|Yuly Milagros Marcano Rojas
|venezolana
|La Crisálida
|Beverly Yemileth Polo Pacheco
|venezolana
|La Crisálida
|Deisy Igail Hugles González
|venezolana
|La Crisálida
|Raymar Nohely Pérez Alvarado
|venezolana
|La Crisálida
|Rosa Carolina Chirinos Zambrano
|venezolana
|La Crisálida
|Sonia Josefina González Jiménez
|venezolana
|La Crisálida
|Yerussa Cardoso Vega
|venezolana
|La Crisálida
|Jhexica Isabel Aponte Figuera
|venezolana
|La Crisálida
|Yoli Filomena Becerra Quintero
|venezolana
|La Crisálida
|Gilberto Rafael Polo Prentt
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Amilkar Manolo Herrera
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Alan Nilson Correia Solórzano
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo II
|Alejandro José Betancourt Guaicaia
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Andrés Eloy Hugles Lucero
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Harary Yaacob Eliahu
|israelí/argentino
|Internado Judicial Rodeo I
|Alejandro José González de Canales Plaza
|español/venezolano
|Internado Judicial Rodeo II
|Helio Alexis Sánchez
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Rafael Alberto Sánchez López
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Wuillian Rafael Brito Brito
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Renzo Alexander Lara Reyes
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Yosbel José Espinoza Salazar
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Humberto José Prieto
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Alexis Antonio Rivero Mendoza
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|José Luis Agrimon Alejandrina
|venezolano
|Internado Judicial Rodeo I
|Álvaro Mora
|venezolano
|Sebin Bolívar
|Edgar Ramón Sarabia Millán
|venezolano
|Sebin Bolívar
|Alberto Trentini
|italiano
|Internado Judicial Rodeo I
|Mario Burlo
|italiano
|Internado Judicial Rodeo I
|Yerwin Torrealba
|venezolano
|DIP de la PNB, San Felipe, Yaracuy
|Franyer José Hernández Valladares
|venezolano
|PNB
|Jorge Zambrano
|venezolano
|Sebin Bolívar
|Endrick Ysbelio Medina Veliz
|venezolano
|El Helicoide
|Víctor José Pereda Ulloa
|-
|-
PUEDES VER: Diosdado Cabello confirma avances para la apertura de las embajadas entre Venezuela y EE. UU.
Actualización, según la Plataforma Unitaria Democrática
La PUD, por su lado, compartió también una lista de los presos liberados hasta la fecha, otorgando una cifra "actualizada" de 65 excarcelados. "Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", se lee en su publicación.