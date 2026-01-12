El lunes 12 de enero de 2026, la organización no gubernamental Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, compartió una lista de los 50 presos políticos excarcelados por el régimen de Delcy Rodríguez, una cifra que contrapone a los 116 liberados que comunicó el chavismo a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.

Además de las exigencias de libertad, muchos ciudadanos y organizaciones denunciaron el incremento de la cifra de personas muertas bajo custodia del Estado, la cual asciende a 26 desde 2015, según lo comunicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Foro Penal reporta 50 presos políticos excarcelados en Venezuela

La ONG compartió por sus redes sociales los nombres de las 50 personas que fueron excarceladas entre el 8 de enero y el 12 del presente mes. Tanto ciudadanos extranjeros como nacionales fueron puestos en libertad. Algunos salieron desde Los Teques, Rodeo I y El Helicoide, el centro de torturas más grande e imponente del país. Las identidades publicadas por Foro Penal son:

Nombres Nacionalidad Centro de detención Rocío del Carmen San Miguel Sosa español-venezolana Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I de máxima seguridad (El Helicoide) Miguel Moreno Dapena español Internado Judicial Rodeo I José María Basoa Valdovinos español Internado Judicial Rodeo I Andrés Martínez Adasme español Internado Judicial Rodeo I Ernesto Gorbe Cardona español Internado Judicial Rodeo I Enrique Octavio Márquez Pérez venezolano El Helicoide Biagio Pilieri Gianninoto italiano/venezolano El Helicoide Larry Arcesio Osorio Chia venezolano El Helicoide Aracelis del Carmen Balza Ramírez venezolana El Helicoide Didelis Raquel Corredor Acosta venezolana El Llanito Virgilio José Laverde Márquez venezolano Sede del CICPC, Angostura, estado Bolívar Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco italiano/venezolano Sebin Diógenes Omar Angulo Molina venezolano Dirección de Investigación Penal (DIP) del CPNB Luis Aquiles Rojas Velásquez venezolano PNB Yanny Esther González Terán venezolana CICPC Luis Fernando Junior Sánchez Flores colombiano/venezolano CICPC Los Teques Federico Tomás Ayala Zawiska venezolano Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II – Máxima Seguridad (DGCIM) Yuly Milagros Marcano Rojas venezolana La Crisálida Beverly Yemileth Polo Pacheco venezolana La Crisálida Deisy Igail Hugles González venezolana La Crisálida Raymar Nohely Pérez Alvarado venezolana La Crisálida Rosa Carolina Chirinos Zambrano venezolana La Crisálida Sonia Josefina González Jiménez venezolana La Crisálida Yerussa Cardoso Vega venezolana La Crisálida Jhexica Isabel Aponte Figuera venezolana La Crisálida Yoli Filomena Becerra Quintero venezolana La Crisálida Gilberto Rafael Polo Prentt venezolano Internado Judicial Rodeo I Amilkar Manolo Herrera venezolano Internado Judicial Rodeo I Alan Nilson Correia Solórzano venezolano Internado Judicial Rodeo II Alejandro José Betancourt Guaicaia venezolano Internado Judicial Rodeo I Andrés Eloy Hugles Lucero venezolano Internado Judicial Rodeo I Harary Yaacob Eliahu israelí/argentino Internado Judicial Rodeo I Alejandro José González de Canales Plaza español/venezolano Internado Judicial Rodeo II Helio Alexis Sánchez venezolano Internado Judicial Rodeo I Rafael Alberto Sánchez López venezolano Internado Judicial Rodeo I Wuillian Rafael Brito Brito venezolano Internado Judicial Rodeo I Renzo Alexander Lara Reyes venezolano Internado Judicial Rodeo I Yosbel José Espinoza Salazar venezolano Internado Judicial Rodeo I Humberto José Prieto venezolano Internado Judicial Rodeo I Alexis Antonio Rivero Mendoza venezolano Internado Judicial Rodeo I José Luis Agrimon Alejandrina venezolano Internado Judicial Rodeo I Álvaro Mora venezolano Sebin Bolívar Edgar Ramón Sarabia Millán venezolano Sebin Bolívar Alberto Trentini italiano Internado Judicial Rodeo I Mario Burlo italiano Internado Judicial Rodeo I Yerwin Torrealba venezolano DIP de la PNB, San Felipe, Yaracuy Franyer José Hernández Valladares venezolano PNB Jorge Zambrano venezolano Sebin Bolívar Endrick Ysbelio Medina Veliz venezolano El Helicoide Víctor José Pereda Ulloa - -

Actualización, según la Plataforma Unitaria Democrática

La PUD, por su lado, compartió también una lista de los presos liberados hasta la fecha, otorgando una cifra "actualizada" de 65 excarcelados. "Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", se lee en su publicación.