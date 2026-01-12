HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Quiénes son los 50 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Delcy Rodríguez, según Foro Penal?

La ONG venezolana publicó, a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), un listado confirmando las identidades del medio centenar de presos políticos excarcelados hasta el 12 de enero.

Foro Penal reporta la excarcelación de 50 presos políticos en Venezuela al 12 de enero de 2026.
Foro Penal reporta la excarcelación de 50 presos políticos en Venezuela al 12 de enero de 2026. | Foro Penal

El lunes 12 de enero de 2026, la organización no gubernamental Foro Penal, dirigida por Alfredo Romero, compartió una lista de los 50 presos políticos excarcelados por el régimen de Delcy Rodríguez, una cifra que contrapone a los 116 liberados que comunicó el chavismo a través de un comunicado emitido por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela.

Además de las exigencias de libertad, muchos ciudadanos y organizaciones denunciaron el incremento de la cifra de personas muertas bajo custodia del Estado, la cual asciende a 26 desde 2015, según lo comunicado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

COPAMIENTO FUJIMORISTA DEL ESTADO ES CASI TOTAL | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Trump se autodeclara "presidente interino de Venezuela" al publicar una imagen manipulada de su perfil de Wikipedia

lr.pe

Foro Penal reporta 50 presos políticos excarcelados en Venezuela

La ONG compartió por sus redes sociales los nombres de las 50 personas que fueron excarceladas entre el 8 de enero y el 12 del presente mes. Tanto ciudadanos extranjeros como nacionales fueron puestos en libertad. Algunos salieron desde Los Teques, Rodeo I y El Helicoide, el centro de torturas más grande e imponente del país. Las identidades publicadas por Foro Penal son:

NombresNacionalidadCentro de detención
Rocío del Carmen San Miguel Sosaespañol-venezolanaCentro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I de máxima seguridad (El Helicoide)
Miguel Moreno DapenaespañolInternado Judicial Rodeo I
José María Basoa ValdovinosespañolInternado Judicial Rodeo I
Andrés Martínez AdasmeespañolInternado Judicial Rodeo I
Ernesto Gorbe CardonaespañolInternado Judicial Rodeo I
Enrique Octavio Márquez PérezvenezolanoEl Helicoide
Biagio Pilieri Gianninotoitaliano/venezolanoEl Helicoide
Larry Arcesio Osorio ChiavenezolanoEl Helicoide
Aracelis del Carmen Balza RamírezvenezolanaEl Helicoide
Didelis Raquel Corredor AcostavenezolanaEl Llanito
Virgilio José Laverde MárquezvenezolanoSede del CICPC, Angostura, estado Bolívar
Antonio Gerardo Buzzetta Pachecoitaliano/venezolanoSebin
Diógenes Omar Angulo MolinavenezolanoDirección de Investigación Penal (DIP) del CPNB
Luis Aquiles Rojas VelásquezvenezolanoPNB
Yanny Esther González TeránvenezolanaCICPC
Luis Fernando Junior Sánchez Florescolombiano/venezolanoCICPC Los Teques
Federico Tomás Ayala ZawiskavenezolanoCentro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II – Máxima Seguridad (DGCIM)
Yuly Milagros Marcano RojasvenezolanaLa Crisálida
Beverly Yemileth Polo PachecovenezolanaLa Crisálida
Deisy Igail Hugles GonzálezvenezolanaLa Crisálida
Raymar Nohely Pérez AlvaradovenezolanaLa Crisálida
Rosa Carolina Chirinos ZambranovenezolanaLa Crisálida
Sonia Josefina González JiménezvenezolanaLa Crisálida
Yerussa Cardoso VegavenezolanaLa Crisálida
Jhexica Isabel Aponte FigueravenezolanaLa Crisálida
Yoli Filomena Becerra QuinterovenezolanaLa Crisálida
Gilberto Rafael Polo PrenttvenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Amilkar Manolo HerreravenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Alan Nilson Correia SolórzanovenezolanoInternado Judicial Rodeo II
Alejandro José Betancourt GuaicaiavenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Andrés Eloy Hugles LucerovenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Harary Yaacob Eliahuisraelí/argentinoInternado Judicial Rodeo I
Alejandro José González de Canales Plazaespañol/venezolanoInternado Judicial Rodeo II
Helio Alexis SánchezvenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Rafael Alberto Sánchez LópezvenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Wuillian Rafael Brito BritovenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Renzo Alexander Lara ReyesvenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Yosbel José Espinoza SalazarvenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Humberto José PrietovenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Alexis Antonio Rivero MendozavenezolanoInternado Judicial Rodeo I
José Luis Agrimon AlejandrinavenezolanoInternado Judicial Rodeo I
Álvaro MoravenezolanoSebin Bolívar
Edgar Ramón Sarabia MillánvenezolanoSebin Bolívar
Alberto TrentiniitalianoInternado Judicial Rodeo I
Mario BurloitalianoInternado Judicial Rodeo I
Yerwin TorrealbavenezolanoDIP de la PNB, San Felipe, Yaracuy
Franyer José Hernández ValladaresvenezolanoPNB
Jorge ZambranovenezolanoSebin Bolívar
Endrick Ysbelio Medina VelizvenezolanoEl Helicoide
Víctor José Pereda Ulloa--

PUEDES VER: Diosdado Cabello confirma avances para la apertura de las embajadas entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

Actualización, según la Plataforma Unitaria Democrática

La PUD, por su lado, compartió también una lista de los presos liberados hasta la fecha, otorgando una cifra "actualizada" de 65 excarcelados. "Tienen que acelerar los procesos de excarcelaciones para que finalmente cese el sufrimiento de los presos políticos y sus familiares. Seguimos atentos, a la espera de nuevas liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos", se lee en su publicación.

