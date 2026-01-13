Familiares de presos políticos en Venezuela acampan fuera de las prisiones a la espera de próximas excarcelaciones

Familiares de presos políticos en Venezuela protestan por su excarcelación desde el 8 de enero. | AFP | Pedro Mattey

Familiares de presos políticos en Venezuela protestan por su excarcelación desde el 8 de enero. | AFP | Pedro Mattey

Tras la liberación por bloques de presos políticos en Venezuela, la cual comenzó el pasado 8 de enero, un grupo de familiares de estos reclusos se concentraron a las afueras de las principales prisiones del país para exigir su pronta excarcelación. Con carpas y soportando los estragos de las noches desoladas y la indiferencia de las autoridades, permanecen en pie ante esta causa que espera poder encontrar pronto su conclusión.

Al 13 de enero de 2026, desde la fecha antes mencionada, la ONG Foro Penal, presidido por Alfredo Romero, registró al menos 57 excarcelaciones de venezolanos y extranjeros.

Presos y familiares en incertidumbre

Los familiares de los presos políticos se organizaron y se concentraron a las afueras de las prisiones donde se encuentran recluidos sus seres queridos; entre ellas, El Rodeo I, donde un grupo de estas personas montaron un campamento y pernoctaron a la espera de un próximo anuncio de liberación.

"No ha salido ni uno solo por esa puerta... Se exige la liberación inmediata de todos los presos políticos, todos, no es justo", exclamó Manuel Mendoza, padre del teniente José Daniel Mendoza, detenido hace dos años y medio, a AFP. Mientras que Andreina Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), sostuvo a RFI que "la situación real es que hay un nivel de expectativa muy grande, de esperanza muy grande en los familiares. Son cientos de víctimas que están afuera de los centros de reclusión para esperar a su ser querido".

"Nos mueve el amor, nos mueve la fe, nos sostiene Dios. Y estamos convencidos de que esta es la única manera de presionar para que nos entreguen a nuestros presos políticos", agregó Baduel al medio.

En su quinto día de concentración, este grupo agradeció al CLIPP por su constante apoyo y por otorgar las tiendas de campaña, además de 25 colchones, ubicados bajo techo y cerca de negocios de comida, para que puedan mantenerse en constante vigilia. "Agradecemos mucho la ayuda que nos han dado... Saber que la gente te apoya hace la espera menos amarga", expresó Delmar Hernández, esposa de un trabajador petrolero que fue acusado de traición, a AFP.

Según reportó el medio venezolano El Diario, en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como Zona 7, en Boleíta, Miranda, varios vecinos se acercaron a los familiares para donarles alimentos. "Yo llegué el viernes. Los primeros días fueron de dormir en la acera… Los vecinos de la zona han sacado los cojines, colchas, cobijas, comida y agua. Se han solidarizado con todos", sostuvo una de las madres a VPItv.

Régimen de Venezuela anuncia liberación de presos sin lista de nombres

El pasado 12 de enero, el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, a cargo del chavista Julio García Zerpa, emitió un comunicado aseverando que el régimen de Delcy Rodríguez liberó a 116 presos políticos, acusados de "alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad de la Nación". Sin detalles sobre las identidades de los excarcelados, se sostuvo que esta iniciativa se daba "en el marco de una política orientada a la justicia, el diálogo y la preservación de la paz".

Foro Penal, por otro lado, cuestionó este anuncio y enfatizó que, según su conteo en tiempo real, solo se habían conseguido 57 excarcelaciones desde el 8 de enero de 2026. "El gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa", puntualizó su director.