La jurista sudafricana Navi Pillay recibe el Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y su labor en el fortalecimiento del derecho internacional

La jurista sudafricana Navi Pillay recibe el Nobel de la Paz 2026 por su defensa de los derechos humanos y su labor en el fortalecimiento del derecho internacional AFP

La jurista sudafricana Navi Pillay ganó el Nobel de la Paz 2026 por su trayectoria en defensa de los derechos humanos y su contribución al fortalecimiento del derecho internacional. El Comité Nobel Noruego destacó su papel en la persecución de crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, en un contexto de presión contra las instituciones judiciales internacionales.

Jørgen Watne Frydnes, presidente del comité, afirmó que la galardonada abrió el camino hacia "un orden jurídico mundial más amplio e inclusivo". También subrayó que su compromiso con los principios legales universales y su "brújula moral" se mantuvieron a lo largo de su carrera. El premio incluye una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. La ceremonia oficial tendrá lugar en Oslo el 10 de diciembre.

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De defensora de Mandela a la CPI

Navanethem Pillay, conocida como Navi Pillay, nació en Durban, Sudáfrica, durante el apartheid, en una familia de origen tamil indio. Su carrera comenzó en un país marcado por la segregación racial y la discriminación estructural, donde ejerció como abogada y defendió a activistas contrarios al régimen, entre ellos Nelson Mandela. También contribuyó al reconocimiento de derechos fundamentales para los presos políticos.

Más adelante, ocupó cargos en algunas de las principales instituciones judiciales internacionales. Fue jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, además de magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI). Entre 2008 y 2014 ejerció como alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Su trabajo en Ruanda tuvo especial relevancia para el desarrollo del derecho internacional. Según el Comité Nobel, su influencia fue decisiva cuando ese tribunal reconoció que la violación y otras formas de violencia sexual podían constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio. Pillay también tuvo un papel fundamental en un proceso que incluyó cargos por incitación al genocidio mediante la difusión de propaganda.

Desde 2019, la jurista forma parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso que acusa a Birmania, también conocida como Myanmar, de genocidio.

El informe sobre Gaza que marcó su galardón

Uno de los episodios más recientes de su trayectoria fue su labor al frente de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. El órgano concluyó el año pasado que Israel cometió genocidio en Gaza durante la campaña militar posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Israel rechazó el informe y lo calificó de "sesgado y mentiroso".

Pillay vinculó ese trabajo con la reacción que recibió tras la publicación del documento. "Lo último que hice fue presentar el informe sobre Gaza, en el que calificaba lo que está ocurriendo allí como genocidio", declaró. También señaló que una de las principales respuestas fue el reconocimiento de su valentía, algo que le sorprendió. "¿Por qué necesitaría valor para decir la verdad?", cuestionó.

El Comité Nobel aclaró que el premio no supone una evaluación judicial de esas conclusiones. "No somos un tribunal", sostuvo Frydnes al explicar que el reconocimiento se basa en la trayectoria de Pillay y en la confianza del comité en su profesionalismo e integridad.

Reacciones: ONU, UE y CPI celebran el premio

Naciones Unidas felicitó a la jurista y destacó su compromiso con los derechos humanos. La portavoz de la organización en Ginebra, Alessandra Vellucci, afirmó que toda su carrera constituye una muestra de esa dedicación. Shabia Mantoo, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, señaló que el reconocimiento demuestra la importancia de estos principios en el mundo actual.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también felicitó a Pillay y destacó su “valentía y claridad moral”. Según afirmó, pocas personas han dedicado su vida a la justicia, la paz y la dignidad humana como la jueza sudafricana.

Por su parte, Tomoko Akane, presidenta de la CPI, consideró que el galardón reconoce el papel de la justicia internacional como base de una paz duradera, en un momento de profundos desafíos para el orden jurídico mundial.

Trump y la sombra política sobre el Nobel

El premio también tiene una dimensión política por las tensiones entre el Gobierno de Donald Trump y las instituciones de justicia internacional. El presidente estadounidense ha expresado reiteradamente su deseo de recibir el Nobel de la Paz. Pillay bromeó sobre esa posibilidad durante su primera reacción al anuncio. "Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", dijo.

Washington considera que la CPI está "politizada" y ha cuestionado sus actuaciones. En 2024, el tribunal emitió una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Estados Unidos también ha aplicado sanciones contra integrantes de la justicia internacional y otras organizaciones vinculadas con la defensa de los derechos palestinos.

En septiembre, Trump pidió ante la Asamblea General de la ONU que los países miembros se retiraran de la CPI. En ese contexto, el Comité Nobel defendió la importancia de las instituciones jurídicas y advirtió que la justicia internacional está "bajo tremenda presión" y que sus organismos se encuentran "bajo ataque".