El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró que la ejecución de Nidal Hasan, el exsiquiatra del Ejército que asesinó a 13 personas en la base militar Fort Hood en 2009, será un acto público cuando se lleve a cabo la sentencia a finales de este año. Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó posteriormente que la ejecución será transmitida en directo.

En una entrevista, el funcionario del Pentágono confirmó que el pelotón de fusilamiento ejecutará la sentencia en Texas a la 1.00 p. m. del jueves 3 de diciembre. Esta sería la primera ejecución militar estadounidense en más de 60 años.

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“Fue un ataque islamista radical, perpetrado por un soldado uniformado dentro de las filas, por lo que recibirá un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público, porque la gente necesita entender que este tipo de cosas tienen graves consecuencias”, dijo Hegseth.

Nidal Hasan permanece en prisión desde 2013

Hasan lleva más de una década en el corredor de la muerte de Fort Leavenworth, Kansas. Un jurado militar lo condenó en 2013 por el ataque ocurrido el 5 de noviembre de 2009 en Fort Hood, donde murieron 13 personas y decenas resultaron heridas. El año pasado agotó todas sus apelaciones, dejando el camino libre para que se ejecutara la sentencia.

Donald Trump aprobó esta semana la pena de muerte, siguiendo la recomendación de Hegseth. La ejecución está programada para el 3 de diciembre y, de concretarse, se realizará mediante un pelotón de fusilamiento.

El caso de Hasan también estuvo marcado por sus contactos con Anwar al-Awlaki, un clérigo radical que murió posteriormente en un ataque con drones estadounidenses. Los investigadores determinaron que ambos habían intercambiado 18 correos electrónicos durante los meses anteriores al tiroteo.

Durante su consejo de guerra, Hasan sostuvo que había actuado para evitar que soldados estadounidenses fueran enviados a Afganistán para matar a otros musulmanes. Él mismo estaba a punto de ser desplegado en ese país.

Una revisión encabezada por William Webster, exdirector del FBI, concluyó que la agencia debió investigar con mayor profundidad las comunicaciones entre Hasan y al-Awlaki antes del ataque.

La controversia por la clasificación del tiroteo

Las declaraciones de Hegseth también reabrieron el debate sobre la forma en que las autoridades estadounidenses calificaron inicialmente el ataque. El secretario de Defensa afirmó que Barack Obama lo había descrito como un caso de "violencia laboral".

El Pentágono sí clasificó inicialmente el tiroteo como un episodio de violencia laboral y no como un ataque terrorista. Esta decisión tuvo consecuencias para las víctimas y sus familias, ya que influyó en su acceso a la condecoración Corazón Púrpura y a otros beneficios vinculados con el combate.

Sin embargo, no existe constancia de que Obama utilizara personalmente la expresión mencionada por Hegseth. Durante el homenaje celebrado pocos días después del ataque, el entonces presidente se refirió a los fallecidos como estadounidenses que no pudieron escapar “del horror de la guerra”. También calificó lo ocurrido como una tragedia y aseguró que el responsable sería llevado ante la justicia.

La ejecución de Hasan marcaría además el regreso de un método que las Fuerzas Armadas estadounidenses no utilizan desde hace más de seis décadas. El último caso conocido de una ejecución militar mediante fusilamiento ocurrió en noviembre de 1945.

Actualmente, Idaho, Misisipi, Oklahoma, Carolina del Sur y Utah permiten utilizar el pelotón de fusilamiento en determinadas ejecuciones. La administración Trump también ha buscado recuperar este método durante su segundo mandato como parte de sus medidas para acelerar la aplicación de la pena de muerte.

Al ser consultado sobre si Hasan había presentado una última petición o había intentado comunicarse con Trump, Hegseth respondió: “Me da igual. Ya lo veremos el 3 de diciembre”.