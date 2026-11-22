Jair Bolsonaro en cuidados intensivos por obstrucción casi total del intestino: podría requerir cirugía El magistrado Alexandre de Moraes autorizó visitas de familiares, prohibiendo celulares y registros durante las reuniones. Bolsonaro cumple una condena por su participación en una trama golpista y enfrenta futuras decisiones judiciales.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en la UCI del hospital DF Star debido a un cuadro de abdomen agudo obstructivo

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se encuentra en la UCI del hospital DF Star debido a un cuadro de abdomen agudo obstructivo AFP

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital DF Star de Brasilia por un cuadro de abdomen agudo obstructivo, que afecta casi por completo el tránsito intestinal. El exmandatario, de 71 años, ingresó el viernes 20 de noviembre tras presentar fuertes dolores abdominales y vómitos. Aunque su estado clínico es estable, el equipo médico no ha establecido una fecha para su alta y mantiene abierta la posibilidad de una cirugía si no responde al tratamiento.

La obstrucción se localiza en el intestino delgado y, de acuerdo con su médico, Brasil Caiado, alcanza un nivel "casi total". El especialista explicó que los síntomas comenzaron durante la mañana del viernes y empeoraron con el paso de las horas, por lo que acudió a la residencia del exgobernante para evaluarlo. Ante la sospecha de una complicación intestinal, recomendó su traslado al centro médico bajo escolta policial.

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Estable, consciente y con respiración espontánea

El boletín del hospital DF Star informó que Bolsonaro permanece consciente, orientado y respira por sus propios medios. Como parte del tratamiento, los especialistas iniciaron un proceso de hidratación, indicaron ayuno oral con soporte nutricional y colocaron una sonda gástrica para aliviar la obstrucción.

Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, quien lo acompaña en el hospital, describió parte de las complicaciones que sufrió durante la noche. Según relató en sus redes sociales, el dispositivo permitió retirar cerca de un litro de residuos alimenticios acumulados en el aparato digestivo.

El senador electo también advirtió sobre la persistencia de los síntomas y el riesgo de nuevas complicaciones. "Cuando los efectos de las medicinas pasan, las ansias de vómito vuelven visiblemente, la barriga nuevamente se distiende, los dolores se agravan con los bostezos y la preocupación con una broncoaspiración aumenta", escribió.

Por su parte, Brasil Caiado señaló que una intervención quirúrgica todavía es una posibilidad. El médico explicó que este tipo de obstrucciones puede reaparecer en pacientes con antecedentes similares y que la decisión dependerá de la respuesta al tratamiento y de la evolución clínica durante las próximas horas.

Moraes autoriza visitas de hijos sin celulares

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes autorizó que los hijos de Bolsonaro, Carlos, Jair Renan y Laura, además de su hijastra Letícia Firmino, puedan visitarlo mientras permanezca hospitalizado. El permiso contempla el cumplimiento de los horarios establecidos por el centro médico y las normas de seguridad de la unidad.

La resolución también prohíbe el ingreso de celulares y cualquier registro de fotografías, audios o videos durante los encuentros. Asimismo, Moraes dispuso el retiro temporal de la tobillera electrónica que el exmandatario utiliza por su situación judicial. El dispositivo deberá ser colocado nuevamente cuando reciba el alta médica.

Condena por golpismo y prisión domiciliaria

Bolsonaro cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en una trama para impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia tras derrotarlo en las elecciones de 2022. Comenzó a cumplir la pena en noviembre de 2025 y, después de pasar por dependencias policiales y el complejo penitenciario Papudinha, obtuvo prisión domiciliaria humanitaria en marzo por sus problemas de salud.

Su historial médico incluye varias intervenciones desde septiembre de 2018, cuando recibió una puñalada en el abdomen durante un acto de campaña en Juiz de Fora. Las lesiones provocaron complicaciones intestinales que requirieron operaciones posteriores.

La situación judicial del expresidente también está marcada por una votación prevista en la Corte Suprema entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de Bolsonaro y otros condenados por la trama golpista.