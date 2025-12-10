María Corina Machado en Oslo EN VIVO: líder opositora venezolana dará su primera conferencia tras estar en la clandestinidad

María Corina Machado llegó en la madrugada del jueves 11 de diciembre a Oslo tras horas de incertidumbre por su llegada. | Composición LR

María Corina Machado llegó en la madrugada del jueves 11 de diciembre a Oslo tras horas de incertidumbre por su llegada. | Composición LR

Después de una difícil salida de Venezuela, considerada "fugitiva" por el régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado llegó a Oslo, capital de Noruega, y realizó su primera aparición pública fuera del país después de varios meses en la clandestinidad, de acuerdo a Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité del Premio Nobel. Su arribo generó expectativa entre simpatizantes que se reunieron en el lobby del Grand Hotel, donde aguardaban su aparición tras meses de incertidumbre sobre su paradero.

Frydnes informó que, tras su llegada, Machado priorizará reencontrarse con su familia, por lo que no tiene previstas reuniones oficiales durante este jueves. El Comité del Nobel adelantó que su agenda formal se dará a conocer más adelante, una vez que la líder opositora haya tenido oportunidad de descansar y reorganizarse después de su compleja salida de Venezuela. “Gracias a todos por estar aquí, y ojalá los veamos mañana”, añadió.

Conferencia de María Corina Machado EN VIVO 21:12 La rueda de prensa de Machado está prevista para este jueves Machado tiene previsto ofrecer una rueda de prensa en Oslo este jueves, junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, según los organizadores. Antes, visitará el Parlamento noruego, donde se reunirá con legisladores. 21:04 "¡Oslo, aquí estoy!", así se vio la salida de Machado desde el interior del hotel María Corina Machado compartió en X el momento de su salida al balcón del Grand Hotel. Frente a ella se congregaban decenas de venezolanos mientras cantaban el himno nacional. 21:02 María Corina Machado hace su primera aparición pública después de meses La líder opositora venezolana María Corina Machado, en la clandestinidad desde hace 11 meses, hizo este jueves su primera aparición pública en Oslo tras llegar en un viaje secreto que la mantuvo alejada de la ceremonia en la que se le otorgó el Nobel de la Paz, premio que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa. Pasadas las 02H00, Machado salió al balcón del Grand Hotel —un gesto tradicional de los laureados— para saludar a un centenar de seguidores que la esperaban cantando el himno nacional de Venezuela y coreando consignas en su apoyo, según constató una periodista de AFP. Foto: composición LR/AFP 21:02 Comité del Nobel confirma la llegada de María Corina Machado La opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025, llegó a Oslo durante la madrugada del jueves, pocas horas después de que su hija recibiera el premio en su nombre, anunció el Comité Nobel. “Puedo confirmar que María Corina Machado llegó a Oslo y está en camino para venir aquí”, declaró el presidente del comité, Jørgen Watne Frydnes, ante periodistas y simpatizantes reunidos en el Grand Hotel, tradicional alojamiento de los laureados. Foto: X 21:00 Hija de Machado asegura que su madre regresará a Venezuela Ana Corina Sosa Machado, hija de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, explicó en la mañana del miércoles que la principal preocupación de su madre antes de viajar era permanecer en Venezuela el mayor tiempo posible y garantizar que pudiera regresar sin poner en riesgo su integridad. Recordó que Machado ha permanecido en la clandestinidad desde agosto de 2024 debido a la presión del gobierno de Nicolás Maduro, lo que complicó su salida del país y finalmente impidió que llegara a tiempo para participar en la ceremonia oficial en Oslo, donde la hija recibió el galardón en su nombre. 20:00 Trump dice que "no estaría contento" si Venezuela detuviera a la nobel de la Paz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles que “no estaría contento” si el Gobierno de Venezuela detuviera a María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien logró salir del país aunque no llegó a tiempo para recibir el galardón en Oslo. Consultado por la prensa en la Casa Blanca, el mandatario subrayó su rechazo a cualquier intento de arresto contra la líder opositora, en medio de la tensión generada por su salida discreta de Venezuela y su participación en los actos oficiales del Nobel.

La primera aparición de Machado tras casi 2 años en la clandestinidad

Tras casi dos años bajo la clandestinidad, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, hizo su primera aparición pública fuera del país desde el balcón de su hotel. Los asistentes la saludaron mientras cantaban el himno nacional venezolano. Solo hace menos de dos horas, el Comité Nobel había confirmado su llegada a Oslo.

La activista Magalli Meda informó mediante una nota de voz enviada a medios venezolanos que Machado no ofrecerá una conferencia de prensa la noche de este miércoles y solo tiene previsto saludar a los presentes tras su llegada, como es habitual en ella, y que posteriormente se reunirá con su familia para descansar.

La advertencia de Trump a Maduro sí detiene a Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que “no estaría contento” si el gobierno de Venezuela decidiera detener a María Corina Machado, recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz. La líder opositora logró salir del país, aunque no alcanzó a llegar a tiempo para recibir personalmente el reconocimiento en Oslo.

Trump, consultado por la prensa en la Casa Blanca, afirmó que “no le gustaría” que Machado fuera arrestada y reiteró su preocupación por la seguridad de la dirigente venezolana. Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión política tras la salida de Machado de Venezuela y el seguimiento internacional a su caso.