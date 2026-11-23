China apuesta por Argentina para expandir en América Latina tecnología que convierte residuos agrícolas en energía limpia El proyecto busca facilitar el acceso de pequeños productores y cooperativas a esta tecnología y extenderla a otros países de América Latina.

El proyecto, en alianza con el INTA argentino, buscará adaptar reactores a las condiciones locales. Se enfoca en el uso de digestión anaeróbica para producir biogás y biofertilizante

El proyecto, en alianza con el INTA argentino, buscará adaptar reactores a las condiciones locales. Se enfoca en el uso de digestión anaeróbica para producir biogás y biofertilizante Agroclave

China y Argentina ampliarán su cooperación para transformar residuos agrícolas y ganaderos en energía limpia mediante sistemas de biogás de bajo costo. Según South China Morning Post, la iniciativa, que busca extenderse a otros países de América Latina, contempla la creación de un centro de transferencia de tecnología y la adaptación de reactores a las condiciones del campo argentino.

El proyecto reúne al Instituto de Biogás del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China (BIOMA) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Su objetivo es facilitar el acceso de pequeños agricultores y cooperativas a equipos que aprovechan los desechos de cultivos y animales a fin de producir combustible y subproductos útiles para la actividad agrícola.

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Reactores de bajo costo para pequeños productores

La colaboración comenzó en 2018, con una capacitación de investigadores argentinos en Chengdu, y se formalizó en 2019 mediante un memorando de entendimiento. Desde 2021, ambas instituciones desarrollaron informes técnicos, ensayos para mejorar el tratamiento de efluentes ganaderos y actividades de formación en Argentina y China. El acuerdo se renovó en 2024 y tuvo una prórroga por cinco años en febrero de 2025.

La nueva etapa de trabajo, prevista para tres años, permitirá probar y adaptar los diseños chinos a las necesidades locales. La tecnología utiliza la digestión anaeróbica, un proceso que descompone materia orgánica en ausencia de oxígeno y genera biogás. Este combustible puede emplearse en la producción o purificación de electricidad hasta obtener biometano, apto para redes de gas y vehículos.

"Uno de los objetivos es introducir la tecnología china para el desarrollo de reactores de producción de biogás, o la producción local utilizando su modelo de bajo coste, centrado en pequeños productores y cooperativas", explicó María Eugenia Beily, investigadora del INTA, al South China Morning Post.

Digestato se convierte en biofertilizante para cultivos

El tratamiento también produce digestato, un material rico en nutrientes que puede aprovecharse en la agricultura. El equipo argentino trabaja en su transformación en gránulos de biofertilizante, con el propósito de reducir la dependencia de fertilizantes nitrogenados y fosfatados.

Beily señaló que estos productos se probaron en distintos ecosistemas y en cultivos de yerba mate, ajo y flores, además de pasturas destinadas a la alimentación del ganado. La investigadora también destacó que son fáciles de aplicar y mencionó los ensayos realizados en una planta de biogás.

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Los equipos buscan impulsar un proyecto con la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Tecnológica Privada de Santa Cruz, en Bolivia. La propuesta pretende llevar instalaciones de biogás y biofertilizantes a pequeña escala a comunidades rurales y escuelas.

La expansión se apoya en la experiencia acumulada por China en el tratamiento de residuos agrícolas. El país concentra cerca del 69% de las patentes mundiales sobre procesamiento de estos desechos, según un estudio de 2023 de la Academia de Ciencias Agrícolas y Forestales de Beijing. Sus explotaciones generan alrededor de 900 millones de toneladas de paja de cultivos y 3.800 millones de toneladas de estiércol al año.