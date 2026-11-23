Presidente del Comité Olímpico Peruano no tiene impedimentos para ejercer como abogado Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima notificó a Renzo Manyari la nulidad de las actuaciones de un consejo paralelo y el levantamiento de las sanciones derivadas.

El presidente del Comité Olímpico Peruano, Renzo Manyari Velasco, fue notificado formalmente por el Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL) de las Resoluciones N.° 01-2025, 02-2025, 03-2026 y 04-2026-CE/DEP/CAL.

La notificación, de fecha 1 de abril de 2026, responde a los escritos de nulidad que Manyari presentó el 17 y el 23 de febrero de 2026.

Las resoluciones declaran la nulidad absoluta de todas las actuaciones del llamado "Consejo de Ética paralelo", constituido en la Asamblea del 29 de mayo de 2025. Según el propio Consejo de Ética, ese órgano carecía de competencia, y su designación fue suspendida por una medida cautelar del Tercer Juzgado Constitucional de Lima (Expediente N.° 10472-2025-85-1801-JR-DC-03).

En consecuencia, Renzo Manyari, presidente del COP, no registra sanción disciplinaria alguna en el Colegio de Abogados de Lima.

Es así como, en la Resolución N.° 03-2026-CE/DEP/CAL, ratificada por la N.° 04-2026-CE/DEP/CAL, se dispone, además, el levantamiento inmediato de las sanciones, suspensiones, inhabilitaciones y expulsiones impuestas mediante los actos declarados nulos.

Asimismo, dispone la exclusión de esos actos de los registros físicos, digitales y bases de datos institucionales. En las resoluciones del Consejo de Ética del CAL también se indica que dichas sanciones no generan antecedentes disciplinarios, por carecer de existencia jurídica válida. Finalmente, se dispone el archivo definitivo de los expedientes afectados.

Ambas resoluciones indican que son irrecurribles (es decir que no se puede apelar ni reclamar legalmente contra una decisión, fallo o resolución) en sede administrativa, con lo que la vía administrativa queda agotada.