Los ocho terremotos de magnitud 6.7 o más en América Latina en 2026: el de Junín, en Perú, se suma a los de Venezuela y Panamá El sismo afectó a Lima debido a la propagación de ondas de baja frecuencia. Este evento ocurre poco después de un sismo en Panamá, el 9 de octubre, evidenciando la persistente actividad sísmica en la región.

Las ondas de baja frecuencia del sismo en Junín generaron un fuerte impacto en edificios altos de Lima. Expertos advierten sobre los riesgos sísmicos en esta región frente a la costa peruana.

Las ondas de baja frecuencia del sismo en Junín generaron un fuerte impacto en edificios altos de Lima. Expertos advierten sobre los riesgos sísmicos en esta región frente a la costa peruana. Ilustración LR/AFP

Un fuerte sismo de magnitud 6.7 estremeció la región central del Perú la noche del viernes 20 de noviembre, a las 7.09 p. m. Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro Sismológico Nacional, el epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, con una profundidad de 129 kilómetros. A las 8.20 a. m. del sábado 21, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) difundió un reporte preliminar con saldo de 15 personas heridas y cuatro viviendas declaradas inhabitables.

Este evento telúrico ocurre poco más de un mes después del devastador terremoto en Los Santos, Panamá, registrado el 9 de octubre. Dicho movimiento alcanzó una intensidad de 7.7 para el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de 7.5 según el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc). En su evaluación inicial del 30 de octubre, la institución panameña contabilizó dos víctimas mortales y 27 ciudadanos lesionados.

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¿Cuáles son los ocho sismos de magnitud 6.7 o más en 2026?

El recuento regional hasta el 20 de noviembre reúne ocho movimientos en seis países y se basa en reportes de institutos nacionales y del USGS.

25 de mayo | Calama, Chile — 6.9. El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, en Antofagasta. El evento se originó dentro de la placa de Nazca, a 114 kilómetros de profundidad, y provocó cortes eléctricos y la suspensión preventiva de la atención en un centro de salud mental.

El Centro Sismológico Nacional ubicó el epicentro a 20 kilómetros al noreste de Calama, en Antofagasta. El evento se originó dentro de la placa de Nazca, a 114 kilómetros de profundidad, y provocó cortes eléctricos y la suspensión preventiva de la atención en un centro de salud mental. 24 de junio | Yaracuy, Venezuela — 7.2. El primero de los dos terremotos se registró a 20 kilómetros al este de San Felipe. La Organización Panamericana de la Salud documentó daños graves en cinco jurisdicciones tras la secuencia.

El primero de los dos terremotos se registró a 20 kilómetros al este de San Felipe. La Organización Panamericana de la Salud documentó daños graves en cinco jurisdicciones tras la secuencia. 24 de junio | La Guaira, Venezuela — 7.5. El segundo se produjo segundos después, a 20 kilómetros al oeste de Catia La Mar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el 24 de agosto que el balance conjunto de ambos eventos ascendía a 6.509 fallecidos .

El segundo se produjo segundos después, a 20 kilómetros al oeste de Catia La Mar. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el 24 de agosto que el balance conjunto de ambos eventos ascendía a . 17 de julio | Chiapas, México — 7.4 según el SSN y 7.3 según el USGS. El epicentro estuvo frente a la costa del estado. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó “saldo blanco” y el Servicio Sismológico Nacional contabilizó 91 réplicas hasta la 1.00 p. m. del mismo día.

El epicentro estuvo frente a la costa del estado. La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó “saldo blanco” y el Servicio Sismológico Nacional contabilizó hasta la 1.00 p. m. del mismo día. 10 de agosto | Chocó, Colombia — 7.4. El Servicio Geológico Colombiano localizó el epicentro en San José del Palmar y situó el foco a 103 kilómetros de profundidad. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 28 de septiembre, registró 335 fallecidos y 4.516 heridos .

El Servicio Geológico Colombiano localizó el epicentro en San José del Palmar y situó el foco a 103 kilómetros de profundidad. El balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 28 de septiembre, registró . 20 de agosto | Ayacucho, Perú — 7.2 según el IGP y 6.7 según el USGS. El reporte peruano ubicó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas. El sector Salud consolidó cuatro heridos y 25 establecimientos afectados en Ayacucho y Cusco, todos operativos al corte del 24 de agosto.

El reporte peruano ubicó el epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en Parinacochas. El sector Salud consolidó cuatro heridos y 25 establecimientos afectados en Ayacucho y Cusco, todos operativos al corte del 24 de agosto. 9 de octubre | Los Santos, Panamá — 7.7 según el USGS y 7.5 según el Sinaproc. La autoridad panameña situó el epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. El operativo de evaluación superó las 17.000 viviendas.

La autoridad panameña situó el epicentro a 39 kilómetros al noroeste de Tonosí. El operativo de evaluación superó las 17.000 viviendas. 20 de noviembre | Junín, Perú — 6.7. El USGS coincidió con el IGP en la magnitud, aunque estimó el foco a 108 kilómetros y utilizó Carhuamayo como referencia para el epicentro. El Instituto Peruano registró una réplica de magnitud 5.0 a las 12.12 a. m. del 21 de noviembre.

¿Por qué el sismo de Junín sacudió los edificios de Lima?

El movimiento telúrico de profundidad intermedia registrado en Junín alcanzó un radio extenso debido a la propagación de sus ondas de baja frecuencia, las cuales viajan mayores distancias y generan vaivén en infraestructuras elevadas. Según explicó Hernando Tavera, jefe del IGP, a la Agencia Andina, la energía perdió sus componentes de alta frecuencia antes de llegar a la capital, motivo por el cual "en edificios altos se debe haber percibido más".

Por otro lado, el temblor de magnitud 5.4 ocurrido el 18 de julio en Chupaca tuvo su hipocentro a apenas 9.5 kilómetros bajo tierra, tras la reactivación de la falla Altos del Mantaro al occidente del valle. Un estudio de campo del IGP vinculó esta ruptura somera con el colapso de viviendas de adobe y deslizamientos en el cerro Pucca, daños focalizados donde el suelo amplificó la vibración.

¿Cómo cambia el riesgo sísmico entre la costa peruana y el valle del Mantaro?

Frente al litoral de Perú, la fricción entre las placas de Nazca y Sudamericana origina grandes terremotos y registra las mayores aceleraciones del suelo, según el mapa nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En Lima y Callao, esa amenaza compromete servicios vitales de los cuales dependen millones de habitantes. Un escenario proyectado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advierte cómo un sismo de magnitud 8.8 junto a un posterior tsunami dañarían las redes de agua, energía y transporte.

Por su parte, en el valle del Mantaro, la proximidad a fallas activas, el tipo de terreno y la solidez de las construcciones modifican el impacto del movimiento telúrico entre cada localidad. Mientras el peligro representa la intensidad esperada de la sacudida, el cálculo final contempla la exposición de ciudadanos, viviendas e infraestructura básica frente a su grado de vulnerabilidad ante el desastre.