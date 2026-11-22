El papa León XIV almuerza con 1.300 pobres en el Vaticano y pide que “a nadie le falte lo necesario” La iniciativa del Vaticano también llegó a comedores y albergues de Roma, donde se distribuyó un menú especial para personas que no pudieron asistir al encuentro.

El papa León XIV compartió un almuerzo con 1.300 personas necesitadas en el Vaticano, durante la Décima Jornada Mundial de los Pobres, y pidió que ninguna familia carezca de los recursos básicos para vivir. El encuentro tuvo lugar en el Aula Pablo VI, donde el pontífice invitó a convertir la fraternidad y la solidaridad en una forma de vida cotidiana, para que nadie quede solo ante las dificultades.

La celebración mantuvo una tradición que inició el papa Francisco en 2017 y que León XIV retomó este año. Los invitados fueron seleccionados por 20 organizaciones benéficas de Roma, parroquias y asociaciones. La Cruz Roja Italiana preparó y sirvió la comida en 106 mesas, cada una con capacidad para 12 personas. Algunos asistentes tuvieron la oportunidad de compartir el almuerzo junto al pontífice. Al finalizar, recibieron productos de higiene personal.