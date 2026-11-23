Nevada bajo cero en EE.UU. | Houston emite aviso de congelación durante Thanksgiving: Estos son los pronósticos y zonas afectadas A pocos días del Día de Acción de Gracias, se prevé un descenso drástico de temperaturas en Houston, con mínimas cercanas a los 35°F.

A pocos días de celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos (jueves 26 de noviembre), miles de familias ya están comenzando a prepararse tanto para realizar viajes o pasar feriados federales en compañía de sus seres queridos; sin embargo, lo que muchos están olvidando es que ciertos puntos del país pueden enfrentar un cambio de temperatura muy drástico.

De acuerdo con lo informado por diversos medios, en la ciudad de Houston se ha pronosticado un descenso drástico de temperatura durante los días previos a Thanksgiving; estas serán cercanas al punto de congelación. Asimismo, la razón de este clima se debe al paso de un frente frío que traerá consigo ráfagas de viento congelantes.

¿Qué temperaturas se esperan en Houston y qué zonas serán más impactadas por el clima gélido?

El medio Univisión 45 Houston señaló que la ciudad en mención iniciará la semana de Acción de Gracias con temperaturas cercanas a los 79°F, pero a partir del 26 de noviembre (fecha del Thanksgiving) comenzará a descender progresivamente.

Ese día, en algunos sectores de Houston podrían alcanzarse máximas de 61°F; sin embargo, preocupa que en ciertas zonas se registren mínimas de 35°F, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Aunque esto podría representar un riesgo para los residentes, se espera que los valores suban ligeramente a medida que avance el Día de Acción de Gracias.

También señalaron que en Brazos Valley y Piney Woods podrían registrarse cifras por debajo del punto de congelación durante el feriado federal, aunque hasta ahora las autoridades meteorológicas no han emitido ninguna alerta.

Recomendaciones para cuidarse del clima gélido en Houston

Debido a esta advertencia en Houston, el Servicio Meteorológico Nacional de los EE.UU. (NWS) ha lanzado una serie de recomendaciones para que sus habitantes puedan tomarlo en cuenta: