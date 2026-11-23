La investigación penal del Caso Gasoducto Sur contra el expresidente Ollanta Humala y la exprimera dama Nadine Heredia fue archivada por el presunto delito de colusión agravada. El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró fundado el pedido de sobreseimiento presentado por sus defensas y dispuso que ambos queden excluidos de la causa penal por este delito.

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